La Universidad de Quilmes alerta por correos falsos y posibles estafas

La Universidad Nacional de Quilmes emitió un comunicado oficial para alertar a la comunidad sobre la circulación de correos electrónicos falsos que utilizan su nombre con fines fraudulentos.

Desde la institución aclararon que no envían mensajes con encuestas vinculadas a la política nacional, provincial o municipal, ni solicitan datos personales a través del correo electrónico. En ese sentido, advirtieron que se trata de una práctica delictiva conocida como phishing, mediante la cual ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades reconocidas para obtener información sensible.

El comunicado subraya que en estas maniobras se está utilizando el prestigio de las universidades nacionales para engañar a los usuarios y acceder a datos confidenciales, como números de documento, contraseñas o información bancaria.

Ante la recepción de uno de estos correos, la UNQ recomendó no responder ni hacer clic en enlaces, no brindar ningún tipo de dato personal y eliminar el mensaje de inmediato, marcándolo como spam. Asimismo, instaron a mantenerse alerta y a difundir la información para prevenir nuevos casos.