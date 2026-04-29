Quilmes: el Concejo Deliberante aprobó la Rendición de Cuentas 2025

El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó este martes la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025, en el marco de una sesión especial que dejó en evidencia las diferencias entre el oficialismo y la oposición. El expediente fue validado con 14 votos a favor y ocho en contra.

El bloque oficialista, con mayoría propia, logró avanzar sin dificultades en la aprobación de lo actuado por el Ejecutivo municipal. El respaldo resultó clave para alcanzar la mayoría necesaria y dar luz verde al informe financiero.

Durante el debate, desde la oposición se expresaron los concejales de La Libertad Avanza, Estefanía Albasetti y Ricardo Rij, así como también Diego Buffone, en representación del PRO, quienes cuestionaron distintos aspectos de la gestión y anticiparon su voto negativo.

Finalmente, tanto los ediles del PRO como de La Libertad Avanza votaron en contra de la rendición. Por su parte, los concejales de la Unión Cívica Radical optaron por no emitir voto al momento de la definición, lo que fue contabilizado como abstención dentro del esquema de mayorías.