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Miércoles, 29 de abril de 2026

Imprudencia al volante y una mujer herida: fuerte choque en Quilmes Oeste

La víctima circulaba en su motocicleta con casco cuando fue embestida por un automóvil cuyo conductor intentó realizar un giro indebido.

Redacción FMQ

Una mujer que se desempeña como repartidora de la aplicación PedidosYa resultó herida este martes por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de Rodolfo López y Vicente López, en Quilmes Oeste.

Según testigos, la víctima circulaba en su motocicleta con casco cuando fue embestida por un automóvil cuyo conductor intentó realizar un giro indebido sobre la avenida, maniobra que está prohibida en ese cruce. Como consecuencia del impacto, la moto fue arrastrada y la mujer cayó sobre el asfalto.

Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y, tras brindarle las primeras atenciones, decidió su traslado al Hospital Iriarte, donde ingresó con diversas heridas.

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