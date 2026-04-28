Corte y tensión en la Autopista: organizaciones sociales de Quilmes se movilizaron contra el ajuste

Organizaciones sociales de Quilmes llevaron adelante este martes una asamblea y jornada de protesta sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, en rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el programa Volver al Trabajo (Salario Social Complementario), una medida que -según denunciaron- impacta de lleno en los sectores más vulnerables.

De acuerdo a lo expresado por los espacios convocantes, la medida avanza pese a que la Justicia habría ordenado su continuidad, y dejaría sin ingresos a más de 900 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular en todo el país.

En el ámbito local, señalaron que la situación afecta a más de 30 mil personas en Quilmes, generando un fuerte golpe económico y social. En ese sentido, advirtieron que la quita de estos ingresos compromete el funcionamiento de comedores y espacios comunitarios, claves para la asistencia alimentaria de niños, niñas y adultos mayores.

Asimismo, remarcaron que la pérdida de estos recursos también impacta en tareas de cuidado y acompañamiento en los barrios, lo que -según indicaron- podría profundizar la desigualdad y agravar problemáticas como la inseguridad.

Las organizaciones también alertaron sobre un contexto más amplio de crisis, al mencionar la falta de entrega de alimentos, la suspensión del programa Remediar, el deterioro de jubilaciones y pensiones, posibles desalojos vinculados a cambios en la ley de barrios populares y el aumento del desempleo por el cierre de empresas.

Frente a este panorama, los distintos espacios sociales se declararon en estado de alerta y movilización, y aseguraron que continuarán con medidas para visibilizar el reclamo y exigir la continuidad de las políticas sociales.