Grupo Halcón, negociación y gases lacrimógenos: el operativo que terminó con un rescate en Bernal

Un impactante operativo policial de alta complejidad permitió rescatar a dos mujeres que se encontraban retenidas en una vivienda de Bernal Oeste y detener a un hombre que estaba armado, atrincherado y bajo los efectos de estupefacientes.

El procedimiento incluyó la intervención del Grupo Especial Halcón y de un negociador especializado debido al alto riesgo que representaba la situación.

La investigación se inició a partir de alertas y llamados de emergencia procesados a través del Centro de Emergencias de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, que dieron cuenta de un grave episodio de violencia intrafamiliar en una vivienda ubicada sobre la calle Pilcomayo, cerca de su intersección con la calle 163.

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, que desarrollaban tareas operativas en la jurisdicción de la Comisaría Séptima, acudieron de inmediato al lugar. Al llegar, observaron a una joven de 19 años que escapaba de la vivienda utilizando muletas. La víctima manifestó que su padre la mantenía cautiva bajo amenazas de muerte con armas de fuego y que además la obligaba a participar en la comercialización de estupefacientes.

Según informaron fuentes de la investigación, sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura activa emitido en mayo por una causa vinculada a la portación ilegítima de arma de guerra. Ante la peligrosidad del hombre y la presencia de una segunda mujer que permanecía dentro de la vivienda, el Ministerio Público Fiscal dispuso un amplio operativo de cerrojo para evitar una posible fuga y preservar la integridad de las víctimas.

En ese contexto, se convocó al Grupo Especial Halcón y a un negociador especializado para intentar resolver la situación sin recurrir al uso de la fuerza. Tras varias instancias de diálogo, se logró la evacuación segura de la segunda mujer retenida. Sin embargo, el sospechoso continuó atrincherado y se negó a entregarse.

Frente a esa situación, los efectivos especiales avanzaron sobre la vivienda utilizando gases lacrimógenos para reducir al acusado, quien finalmente fue detenido sin que se registraran heridos de gravedad.

Durante el allanamiento de urgencia realizado en el inmueble, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros cargada con numeración correspondiente a la Policía Federal Argentina, un revólver calibre .32, cerca de 80 municiones de distintos calibres y un cargador de fusil FAL.

Además, hallaron un chaleco táctico porta placas tipo "molle", prendas con insignias de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con rango de oficial, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar posibles vínculos con otras actividades delictivas.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 del Departamento Judicial de Quilmes. El fiscal interviniente convalidó el allanamiento de urgencia y ordenó la detención formal del acusado.

El hombre permanece alojado en una dependencia de máxima seguridad y enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad agravada, portación ilegal de arma de guerra y de uso civil, lesiones agravadas en contexto de violencia de género y resistencia a la autoridad.

La investigación continúa para determinar si existen otros delitos vinculados al caso y establecer el alcance de las actividades ilícitas que habrían tenido lugar en la vivienda allanada.