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Jueves, 11 de junio de 2026

"Feria Minorista de Alimentos" en Quilmes: dónde y cuándo será

La iniciativa busca acercar alimentos de calidad a precios convenientes y fomentar el consumo local.

Redacción FMQ
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La Feria Minorista de Alimentos llegará este jueves 11 de junio a Quilmes con una amplia oferta de productos frescos y precios accesibles para los vecinos del distrito. La jornada se desarrollará de 9 a 13 en la Plaza Ex Corralón Municipal, ubicada en la intersección de las calles General Paz y Alberdi.

La iniciativa, impulsada por el Municipio de Quilmes junto al programa Alimentos Bonaerenses del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, busca acercar alimentos de calidad a precios convenientes y fomentar el consumo local.

Además, quienes realicen sus compras a través de Cuenta DNI del Banco Provincia podrán acceder a un ahorro del 40%, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana y por persona.

Desde la organización informaron que, en caso de lluvias, la actividad será suspendida. De esta manera, los vecinos tendrán una nueva oportunidad para adquirir productos alimenticios a precios promocionales y aprovechar los beneficios vigentes de la billetera digital del Banco Provincia.

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