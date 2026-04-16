Allanaron y demolieron la popular feria "la saladita de la Bristol", en Mar del Plata

En un sorpresivo operativo que cambió la fisonomía de la zona costera más emblemática de Mar del Plata, fuerzas federales desmantelaron la feria conocida popularmente como la "Saladita de la Bristol". Tras más de dos décadas de permanencia en la franja que divide la vereda de la arena, las estructuras fueron demolidas por orden judicial.

El procedimiento comenzó en las primeras horas de ayer con el despliegue de más de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina. La medida fue dispuesta por la Justicia Federal, en un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Marcas.

Los efectivos recorrieron los puestos, secuestraron la mercadería que incumplía con las normas en bolsas y labraron actas a los infractores. Luego, más de 70 puestos fueron destruidos.

También, en el marco de la investigación, se llevaron a cabo allanamientos en la casa particular de un representante gremial, cuya identidad hasta el momento no trascendió, y la sede de un sindicato.

Harán una marcha frente a la Municipalidad

Frente a este panorama desolador para tantas familias marplatenses, los puesteros y los dirigentes del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) indicaron que van a protestar frente a la Municipalidad.



