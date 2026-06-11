Cayó la "reina del tusi" en Quilmes: detuvieron a dos hermanas que lideraban una banda narco

Una organización dedicada a la elaboración y comercialización de "tusi", también conocida como cocaína rosa, fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en Quilmes Oeste, y como resultado de los operativos fueron detenidas dos hermanas de 30 y 22 años, señaladas por los investigadores como las principales responsables de la estructura criminal.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre la calle Boedo al 1600, donde las sospechosas fueron arrestadas junto a otros integrantes de la banda. En total, la causa registra cuatro detenidos.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron cerca de 250 envoltorios con dosis de tusi listas para su comercialización, frascos con cogollos de marihuana, pastillas de éxtasis y alrededor de 500 mil pesos en efectivo, dinero que sería producto de la actividad ilícita.

Según determinaron los investigadores, la organización utilizaba ketamina líquida como uno de los componentes para la elaboración de la droga sintética. Esa sustancia era suministrada por un ciudadano colombiano de 45 años, apodado "Nelson", quien también fue detenido durante los operativos y operaba desde Quilmes Oeste.

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento interno de la banda y establecer el rol específico que cumplía cada uno de sus integrantes dentro de la cadena de producción y distribución de los estupefacientes.

La causa es llevada adelante por la fiscal María Clarissa Antonini, titular de una Unidad Funcional de Instrucción de Quilmes, con intervención del juez de Garantías Marcelo Goldberg, quien autorizó las medidas que derivaron en las detenciones y el secuestro de la droga.

Los cuatro imputados permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones de la organización y posibles vínculos con otros puntos de distribución de drogas sintéticas en el sur del Conurbano bonaerense.