Familiares de Ezequiel Saraspe movilizarán a los Tribunales de Quilmes para reclamar justicia

Familiares, amigos y vecinos de Ezequiel Saraspe convocaron a una movilización para el próximo 11 de junio frente a los Tribunales de Quilmes, en el marco del inicio del juicio por el asesinato del vecino de Bernal ocurrido meses atrás. La concentración está prevista para las 10 en la sede judicial ubicada en Hipólito Yrigoyen 109, donde exigirán justicia y una condena para el acusado del crimen.

Ezequiel Saraspe tenía 37 años, vivía en Villa Alcira, Bernal, era trabajador gastronómico y padre de dos niñas. Su muerte provocó una profunda conmoción en el barrio y dejó una fuerte huella entre familiares, amigos y vecinos que aún reclaman respuestas.

Según la investigación judicial, Saraspe fue asesinado durante la madrugada tras intervenir para intentar frenar una pelea en las inmediaciones de un club de la zona. El principal acusado es Lucas González, conocido en el barrio con el apodo de "El Peruano", quien habría sido expulsado del lugar luego de protagonizar una riña.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, González regresó minutos más tarde armado con una cuchilla y atacó a Saraspe con dos puñaladas en el torso. Las heridas resultaron fatales y la víctima falleció en plena vía pública.

Vecinos del barrio sostienen que antes del ataque habían advertido a efectivos policiales sobre la actitud violenta del agresor y el riesgo de que se produjera un hecho grave. Sin embargo, aseguran que la situación fue minimizada. Tras cometer el crimen, el acusado se refugió en su vivienda e intentó ocultar pruebas antes de ser detenido horas después por las fuerzas de seguridad.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Quilmes, a cargo del fiscal Martín Conde, quien impulsó la investigación que permitió avanzar hacia la instancia de juicio.