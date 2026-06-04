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Jueves, 4 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 4 de mayo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 18 grados, con viento del noreste.

Redacción FMQ
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Este jueves en la Ciudad y sus alrededores se esperan lloviznas por la mañana y el cielo nublado durante el resto de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 18 grados, con viento del noreste.

Para el viernes se esperan temperaturas de entre 14 y 19 grados, con cielo nublado y viento del este.

En tanto que el sábado el cielo estará nublado, con una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 18 grados y lluvias aisladas a parti de la noche.

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