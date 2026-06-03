Inauguran un Café Literario en San Francisco Solano

Con el objetivo de generar un espacio de intercambio cultural y acercamiento a la lectura, este miércoles 3 de junio a las 17 comenzará a funcionar un Café Literario en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de San Francisco Solano.

La propuesta estará coordinada por la profesora Liliana Sandoval y se desarrollará en un ambiente abierto a la participación de vecinos y vecinas interesados en compartir experiencias vinculadas al mundo de los libros y la literatura.

Al presentar la iniciativa, Sandoval destacó el espíritu del encuentro y señaló que "será un espacio de encuentro, de charla, de hablar de Literatura, de ese mundo fascinante y misterioso".

El Café Literario se realizará de manera permanente los primeros miércoles de cada mes, en el horario de 17 a 19, en la sede de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, ubicada en la calle 843 Nº 2466, entre las calles 895 y 897 de San Francisco Solano.

La actividad busca promover el diálogo, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a autores, obras y distintos géneros literarios, consolidando a la biblioteca como un espacio de referencia para la vida cultural de la comunidad.