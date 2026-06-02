Amenaza de bomba en la Universidad Nacional de Quilmes: evacuaron a toda la comunidad educativa

Una amenaza de bomba obligó este martes a evacuar las instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). El aviso fue recibido pasadas las 17 horas, lo que activó el protocolo de seguridad correspondiente.

Tras conocerse la amenaza, estudiantes, docentes y personal no docente fueron evacuados de manera preventiva y trasladados a la Plaza del Maestro, ubicada a la vuelta del predio universitario, mientras se realizaban las tareas de inspección por parte de las autoridades competentes.

Cabe agregar, que se trata de la tercera amenaza de bomba registrada en la UNQ en lo que va del año. En los dos casos anteriores, las advertencias resultaron ser falsas alarmas.

Al cierre de esta edición, continuaban las actuaciones de rigor para determinar la veracidad de la amenaza y garantizar la seguridad de quienes integran la universidad.