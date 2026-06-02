Lo buscaban por maniobras sospechosas y descubrieron que iba armado en una moto robada

Un hombre de 31 años fue detenido horas atrás en Quilmes Oeste luego de que efectivos policiales constataran que circulaba armado en una motocicleta con pedido de secuestro por robo, y durante el procedimiento se comprobó que llevaba colocado un chaleco antibalas.

El hecho se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un motociclista sospechoso en la zona de Lamadrid y Ricardo Rojas, quien presuntamente intentaba cometer ilícitos contra transeúntes.

Ante la denuncia, personal del Comando de Patrullas se dirigió al lugar y observó a un hombre manteniendo una discusión con una mujer. Según informaron fuentes policiales, ambos intentaron retirarse al advertir la llegada de los uniformados.

Cuando los efectivos avanzaban con la identificación del sospechoso, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras desde el interior del asentamiento Los Eucaliptus, en aparente rechazo al accionar policial. Pese a la agresión, los agentes lograron controlar la situación y concretar la aprehensión.

Durante la requisa realizada en el lugar, los policías hallaron una pistola calibre .40 que el acusado llevaba en la cintura. El arma tenía colocado el cargador y contaba con un proyectil en la recámara, lista para ser utilizada.

Posteriormente, ya en la Comisaría Tercera de Quilmes, se efectuó un nuevo cacheo que permitió constatar que el detenido vestía un chaleco antibalas marca Armoring, nivel RB3. De acuerdo con la información oficial, el elemento no registraba impedimentos legales.

Por otra parte, la verificación de la motocicleta Corven Hunter 150 de color gris reveló que el rodado circulaba sin patente y poseía un pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado de motovehículo. La medida había sido requerida por la Comisaría Segunda de Quilmes.

La situación fue informada a la Fiscalía N° 5 de Quilmes, que dispuso la aprehensión del imputado y ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.