Inclusión en Quilmes: inició el tercer curso de lengua de señas y cultura sorda

El Municipio de Quilmes puso en marcha el tercer curso de Introducción a la Lengua de Señas y Cultura Sorda, destinado a todos los vecinos y vecinas mayores de 18 años, en un acto que contó con la presencia de la intendenta interina, Eva Mieri, y que se desarrolló en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio, ubicado en Chacabuco 600, Bernal.

"Nosotras cumplimos con la palabra empeñada, con el compromiso desde el primer día de poder construir desde la gestión municipal y con la comunidad, una sociedad más justa, más igualitaria, con más oportunidades, y también respetuosa con las personas con discapacidad. También este año comenzamos con un taller específico para que los trabajadores municipales aprendan lengua de señas y puedan recibir a las personas con discapacidad como se merecen, y sentir también que el Municipio los escucha, los ve, y que se compromete con seguir ampliando sus derechos", sostuvo Mieri, que fue acompañada por la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio.

En ese marco, Florencia Di Tullio destacó: "Tanto este curso como las distintas acciones inclusivas que lleva adelante esta gestión son imperiosas, porque uno de los grupos más afectados por las políticas de ajuste del gobierno nacional son las personas con discapacidad y son a quienes más les cuesta luchar por sus derechos, que están siendo constantemente cercenados".

El curso, que cuenta ya con 100 inscriptos, se llevará adelante del 1 al 13 de junio de 9.30 a 11.30, en el CPA Leonardo Favio, y tiene como objetivo continuar con la inclusión social de la comunidad sorda en el distrito, siendo la tercera vez que se realiza esta instancia.

A su vez, en marzo de este año, la Comuna llevó adelante un curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) destinado a agentes municipales en búsqueda de fortalecer la capacidad de estos para brindar un servicio más efectivo y respetuoso, promoviendo la participación ciudadana, y en el marco de políticas de inclusión que lleva adelante el Municipio desde la asunción de Mayra Mendoza.