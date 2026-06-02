Feriados de junio: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Junio traerá dos feriados nacionales para los argentinos, ofreciendo una oportunidad de descanso y, en uno de los casos, un fin de semana largo ideal para el turismo y las actividades recreativas.

El primero de los feriados será el lunes 15 de junio, fecha a la que fue trasladada la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, que originalmente se recuerda cada 17 de junio. Gracias a este cambio, se conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 13 hasta el lunes 15.

La modificación responde a lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales trasladables. La normativa indica que cuando una fecha conmemorativa coincide con martes o miércoles, puede trasladarse al lunes anterior para favorecer la creación de fines de semana extendidos.

La efeméride recuerda a Martín Miguel de Güemes, uno de los protagonistas de la lucha por la independencia argentina. Al frente de Los Infernales, desempeñó un papel fundamental en la defensa del norte del país frente a los avances realistas. La fecha elegida corresponde al día de su fallecimiento, ocurrido el 17 de junio de 1821.

El segundo feriado del mes será el sábado 20 de junio, cuando se conmemore el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. A diferencia del anterior, se trata de un feriado nacional inamovible, por lo que no puede trasladarse a otra fecha.

La jornada recuerda a Manuel Belgrano, una de las figuras centrales de la historia argentina. Además de su participación política y militar durante el proceso independentista, fue el creador de la bandera nacional, que izó por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario.

Belgrano impulsó la creación de un símbolo que diferenciara a las fuerzas patriotas de las tropas realistas, tomando como inspiración los colores celeste y blanco de la escarapela utilizada durante la Revolución de Mayo. El prócer falleció el 20 de junio de 1820, motivo por el cual esa fecha fue elegida para rendirle homenaje cada año.

De esta manera, junio contará con dos jornadas de descanso nacional, aunque solo una de ellas permitirá disfrutar de un fin de semana largo.