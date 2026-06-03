Ni Una Menos: "El acceso a la Justicia es cada vez más complejo" y "hace falta un grito colectivo"

El colectivo Ni Una Menos convocó a una nueva movilización para este 3 de junio, al cumplirse once años de la histórica primera marcha que marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos", organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos volverán a ocupar las calles de todo el país para reclamar políticas públicas de prevención y asistencia, en un contexto atravesado por el recrudecimiento de la violencia y los recortes en áreas destinadas a la protección de mujeres y diversidades.

La convocatoria se produce además en medio de una fuerte conmoción social por los recientes femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, casos que reavivaron el reclamo por respuestas más eficaces del Estado y de la Justicia.

Desde el Observatorio Mumalá, la abogada y vocera Victoria Aguirre advirtió sobre la persistencia de las violencias y las dificultades para garantizar el acceso a la justicia. En declaraciones a Radio FMQ, sostuvo que "pasaron 11 años y esto no frena. Vemos el no avance de la Justicia y también se puede hablar del no cumplimiento de los protocolos".

Sin embargo, destacó que en este tiempo se produjeron cambios culturales significativos. "Como sociedad se llegó a un entendimiento, que estamos mejor porque hoy comprendemos cómo es la violencia y cómo podemos salir", señaló. No obstante, consideró que el panorama institucional es más complejo: "A nivel institucional hemos retrocedido, el acceso a la Justicia es cada vez más complejo".

Por su parte, Yanel Mogaburo, integrante de la Comisión de Mujeres de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, aseguró que las organizaciones se encuentran trabajando para una movilización masiva. "Nos estamos preparando para salir a las calles, esto es un grito federal. La expectativa es que sea un grito más fuerte por el dolor y la bronca", afirmó.

Mogaburo también cuestionó iniciativas legislativas que, según expresó, afectan los derechos de las mujeres. "Hay proyectos presentados sobre apuntar contra las mujeres, como el de las falsas denuncias de la senadora Losada", indicó. Además, remarcó la falta de recursos destinados a las políticas de género. "No hay ningún presupuesto que hoy nos ampare. Apelamos a la sociedad en su conjunto, por eso tiene que haber un grito en conjunto", sostuvo.