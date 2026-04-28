Intento de robo en pleno centro: los gritos de una vecina pusieron en fuga a los delincuentes

Malvivientes intentaron robar anoche en una vivienda ubicada sobre la calle San Martín, entre Matienzo y Ortiz de Ocampo, en Quilmes centro.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 cuando el grupo de delincuentes intentó ingresar al domicilio tras romper el vidrio de una ventana con el objetivo de acceder al interior.

La situación fue advertida por una mujer que se encontraba dentro de la vivienda, quien comenzó a pedir auxilio a los gritos. Su reacción alertó a los vecinos, que rápidamente dieron aviso al 911, por lo cual los sospechosos desistieron del intento de robo y se dieron a la fuga a bordo de un automóvil de color gris.

Como consecuencia, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y desplegaron un rastrillaje en la zona con el fin de dar con los responsables, aunque hasta el momento no se informaron detenciones.