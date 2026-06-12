Lanzan el Comité en apoyo a Breman en Quilmes: "No podemos esperar, la crisis es ahora"

Militantes del Frente de Izquierda y del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) realizarán este sábado en Quilmes el lanzamiento de los comités de apoyo a la dirigente política Myriam Bregman. La convocatoria se desarrollará en simultáneo en distintos puntos del país y, a nivel local, tendrá lugar en un local ubicado en 12 de Octubre 427.



La iniciativa busca reunir a simpatizantes, trabajadores, jóvenes y vecinos con el objetivo de "transformar la bronca en lucha y el apoyo en una nueva herramienta política", según expresaron desde la organización.

En diálogo con Radio FMQ, la referente quilmeña del PTS y del Frente de Izquierda, Carla Villani, sostuvo que el espacio fue "el único que fue consecuente con la idea de luchar contra las políticas" impulsadas por el presidente Javier Milei.

Villani afirmó que existe un creciente malestar social producto de la situación económica y aseguró que "la gente está harta e indignada" por las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población. En ese sentido, consideró que Bregman "representa ese hartazgo" y llamó a construir una alternativa política frente a la crisis actual.

La dirigente también señaló que muchas familias enfrentan problemas para llegar a fin de mes, en un contexto marcado por el pluriempleo y las dificultades económicas. Además, vinculó la situación local con un escenario de crisis internacional y cuestionó el desempeño de los distintos gobiernos para dar respuestas a las demandas sociales.

"Es imposible enfrentar todo lo que estamos viviendo sin construir la herramienta política que necesitamos", remarcó Villani, quien además destacó la importancia de la convocatoria de este fin de semana. "No podemos esperar, la crisis es ahora. El lanzamiento va a ser en un local, por eso queremos abrir las puertas lo más ampliamente posible", concluyó.