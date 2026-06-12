Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 12 de junio

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores el SMN pronosticó que se espera una jornada con neblina, cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de los 7 a los 17 grados, con viento del oeste rotando al noreste.

El sábado seguirá sin sol. La temperatura mínima será de 8 grados, la máxima de 14 grados y podrían registrarse lluvias a partir de la tarde.

El domingo la temperatura mínima será de 3 grados, la máxima de 10 grados, con viento del noroeste y cielo algo nublado.