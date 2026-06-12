Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 12 de junio una alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas que afectará a ocho provincias.

El organismo nacional confirmó que hay alerta meteorológica naranja por nevadas para las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

"En esa área se esperan nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas más bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada", destacó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas en varias zonas del país (Imagen captura).

En tanto, el SMN informó que para esta jornada rige una alerta amarilla por tormentas que afectará a la zona norte de la provincia de Misiones.

"El área será afectadas por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes caída de agua, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual", indicó.

Además, el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes para las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.

En la zona de Neuquén, los vientos serán del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes iniciará con cielo parcialmente nublado y con niebla en algunos sectores. Se espera un clima fresco a templado y con un cielo despejado en el resto de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 17°C.