Alerta naranja por fuertes vientos y nevadas en seis provincias: ¿Qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 11 de junio una alerta meteorológica de grado naranja y amarillo por fuertes vientos y nevadas que afectará a seis provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que la alerta alcanza a las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En paralelo, también se prevén tormentas de variada intensidad en otra localidad del país, en el marco de un sistema de inestabilidad que avanza sobre gran parte del territorio nacional.

¿Qué zonas estarán afectadas por la alerta meteorológica de vientos y nevadas?

Las provincias en alerta naranja por nevadas incluyen amplias zonas de la Patagonia y el sur del país, donde se esperan las condiciones más intensas del fenómeno.

En Río Negro se verán afectadas las áreas de Bariloche, la Cordillera de Pilcaniyeu y la Cordillera de Ñorquincó, mientras que en Neuquén el impacto alcanzará a Villa La Angostura y la zona de Los Lagos. En tanto, en Chubut la alerta comprende la Cordillera de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, además de Esquel y Leleque, con posibles acumulaciones importantes de nieve y visibilidad reducida.

Por otro lado, el SMN también mantiene alerta amarilla por vientos en sectores de Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz , siendo la Cordillera de Malargüe, la Cordillera de San Rafael, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, la parte baja de Aluminé, Huiliches y Lácar algunas de las zonas más afectadas.

¿Qué zonas estarán afectadas por la alerta meteorológica de vientos y nevadas?

Finalmente, el organismo informó que la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con posibilidad de precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica, en el marco de un sistema de inestabilidad que continúa afectando a distintas regiones del país.

Ante la presencia de nevadas y fuertes vientos, las autoridades recomiendan evitar las actividades al aire libre para reducir riesgos y prevenir accidentes. También se sugiere circular únicamente en caso de ser necesario y hacerlo con vehículos adecuados, equipados con cadenas y preparados para condiciones de hielo o nieve, ya que la calzada puede volverse peligrosa en distintos sectores.

Además, se aconseja retirar la nieve acumulada en los techos para evitar posibles daños o colapsos en las estructuras, así como ventilar de manera constante viviendas y vehículos para prevenir la acumulación de monóxido de carbono generado por sistemas de calefacción. Por último, se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales y contar con una mochila de emergencias preparada ante cualquier eventualidad.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires los próximos días?

Para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires se espera un marcado descenso de las temperaturas, con un ambiente cada vez más frío a medida que avance la semana. El jueves se presentará con una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, mientras que el viernes continuará la tendencia descendente, con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C, manteniendo un clima fresco pero estable.

Hacia el fin de semana el frío se hará más notorio. El sábado se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, y el domingo será la jornada más fría, con una mínima de 4°C y una máxima de 12°C, consolidando el ingreso de aire frío sobre la región.