Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes y nevadas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 10 de junio una alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias y nevadas que afectará a ocho provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó en las últimas horas una alerta amarilla por nevadas en las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego.

Hay alerta amarilla por fuertes vientos y nevadas en varias provincias del país (Imagen captura).

"El área será afectada por nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados de forma puntual", indicó.

Ante esto, desde organismo recomendaron evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por vientos fuertes alcanza las provincias de Catamarca, La Rioja, Chubut y Santa Cruz.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Para el día viernes, se espera que los vientos roten al sector sur", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles iniciará con cielo nublado. Se espera un clima frío a fresco, ventosa y se mantendrá el cielo mayormente cubierto durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 15°C.