Confirmado: hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 11 de junio una alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas que afectará a ocho provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó en las últimas horas una alerta naranja por nevadas que alcanza a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Hay alerta naranja y amarillo por tormentas, vientos fuertes y nevadas en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por nevadas fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada", indicó.

A su vez, el SMN advirtió que rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Misiones.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", destacó.

Además, el organismo confirmó que hay alerta amarilla por vientos fuertes rige para las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. "Esta área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora", señaló el SMN.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves iniciará con cielo claro. Se espera un clima frío a fresco, ventosa y con un cielo mayormente despejado durante el resto de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 17°C.