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Miércoles, 10 de junio de 2026

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Pronóstico del tiempo: vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires, ¿en qué fecha?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las lluvias a Buenos Aires. Conocé el clima para los próximos días.

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Después de varios días marcados por temperaturas frías y condiciones relativamente estables, los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán un cambio drástico de las condiciones climáticas

Los últimos datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional muestran una semana con nieblas y anticipan el regreso de las precipitaciones

Atención AMBA: el pronóstico anticipa lluvias, niebla y descenso de temperatura.

Atención AMBA: el pronóstico anticipa lluvias, niebla y descenso de temperatura.

Pronóstico día por día en el AMBA

El miércoles 10 se presenta con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15. Durante la tarde predominará el cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones, con valores que podrían ubicarse entre el 10% y el 40%. Será el primer indicio del cambio de condiciones previsto para la semana.

El jueves 11 de junio estará marcado por la presencia de bancos de niebla durante las primeras horas del día. Con el correr de las horas aparecerán algunas mejoras y el cielo se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados, sin probabilidad significativa de lluvias.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional muestra cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los próximos siete días.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional muestra cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los próximos siete días.

Para el viernes 12 se espera una mañana fría, con una mínima cercana a los 8 grados. Sin embargo, durante la tarde la temperatura alcanzará los 17 grados, convirtiéndose en uno de los días más templados del período analizado. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y algo nublado.

El fin de semana comenzará con nuevas chances de precipitaciones.  Para el sábado 13 de junio indican probabilidad de lluvias durante la mañana, con valores de entre el 10% y el 40%. La temperatura se moverá entre los 9 y los 13 grados, en una jornada con abundante nubosidad.

El viernes ofrecerá una mejora temporaria con temperaturas más agradables, mientras que el sábado volverán las chances de precipitaciones sobre el AMBA.

El viernes ofrecerá una mejora temporaria con temperaturas más agradables, mientras que el sábado volverán las chances de precipitaciones sobre el AMBA.

El domingo 14, las condiciones mejorarán notablemente. Se espera cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones. La temperatura mínima descenderá hasta los 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 13.

Finalmente, el lunes 15 llegará con tiempo estable y cielo parcialmente nublado. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 5 y los 15 grados, ofreciendo una jornada fresca durante la mañana y agradable por la tarde.

Luego de las precipitaciones, el tiempo volverá a estabilizarse con mañanas frías y tardes frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Luego de las precipitaciones, el tiempo volverá a estabilizarse con mañanas frías y tardes frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Consejos para afrontar la semana

  • Consultar el pronóstico antes de salir de casa.
  • Llevar paraguas o piloto entre el miércoles por la noche y el sábado.
  • Extremar la precaución al conducir durante las jornadas con niebla.
  • Vestirse en capas debido a la amplitud térmica de algunos días.
  • Aprovechar las tardes más templadas del jueves y viernes para actividades al aire libre.
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