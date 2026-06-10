Vouchers educativos: cómo consultar el estado de la solicitud y cuándo se cobra

Después de varias semanas de espera, ya se definió el cronograma del primer pago de los Vouchers Educativos 2026, el programa de asistencia económica destinado a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal.

El subsidio se gestiona de manera conjunta entre la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Está destinado a familias de ingresos medios y bajos.

El objetivo es ayudar a cubrir parte de las cuotas de colegios privados y, de esta forma, evitar que los estudiantes dejen la escuela. El beneficio puede alcanzar hasta el 50% del valor mensual en instituciones de jornada simple.

El dinero no se transfiere directamente a las escuelas, sino que se deposita en la cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual del adulto responsable que hizo la solicitud.

Cuándo se cobran los Vouchers Educativos





Según lo informado, la primera acreditación del beneficio empezará a realizarse durante la segunda semana de junio. En algunos casos, el dinero podría verse reflejado desde el jueves 11, mientras que el esquema general de pagos se concentraría el viernes 12.

La inscripción a la convocatoria 2026 del Programa de Asistencia Vouchers Educativos cerró el 30 de abril. Para acceder al beneficio, las familias debieron completar el trámite dentro de los plazos establecidos y pasar las instancias de validación de datos.

Comienzan los depósitos de los Vouchers Educativos y es imprescindible consultar el estado de solicitud (Imagen ilustrativa).

Una vez aprobada la solicitud, el monto se deposita directamente en la cuenta informada por el adulto responsable al momento de la inscripción.

Cómo saber si fuiste aprobado en los Vouchers Educativos: consultá el estado de tu solicitud

Las familias que todavía no saben si quedaron incluidas en el listado de pago pueden verificar el estado de su trámite en la web oficial del programa: voucherseducativos.educacion.gob.ar.

Una vez dentro, se debe iniciar sesión con el usuario de Mi Argentina y acceder a la sección de "Seguimiento del trámite", donde figura la información actualizada sobre la solicitud.

En ese apartado también se puede ver si el beneficio fue aprobado, rechazado o si todavía se encuentra en evaluación, además de las próximas fechas de acreditación.

En caso de rechazo por motivos académicos, como la vinculación del alumno con la institución, existe un plazo de cinco días corridos desde la publicación del resultado para presentar un reclamo de forma online dentro de la misma plataforma.

Si la negativa responde a cuestiones socioeconómicas, como superar el tope de ingresos del grupo familiar, la decisión es definitiva y no admite apelaciones.

Con el inicio de los pagos previsto para los próximos días, el programa comienza una nueva etapa de asistencia para miles de estudiantes de todo el país que asisten a escuelas alcanzadas por esta política educativa.