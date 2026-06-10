Atención jubilados y AUH: el dato de esta semana que define el aumento de julio 2026

Aunque los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recién comenzaron a cobrar los haberes de junio esta semana, en los próximos días se conocerá cuánto aumentarán las prestaciones en julio de 2026.

Este mes, las prestaciones del organismo recibieron una suba del 2,6%. A eso se suman el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima y el medio aguinaldo, por lo que muchos beneficiarios perciben uno de los ingresos más altos del año.

Mientras continúan los depósitos de junio, la expectativa está puesta en el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el INDEC dará a conocer este jueves. Como los haberes se actualizan mes a mes según la inflación, ese porcentaje marcará el próximo incremento de ANSES.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, las consultoras proyectaron una inflación del 2,3% para mayo. Si esa previsión se confirma, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirían un aumento similar en julio.

Cómo quedarían los haberes de ANSES en julio si la inflación de mayo es del 2,3%

Si el IPC que el INDEC publicará este jueves se ubica en el 2,3%, como proyectan las consultoras privadas, los haberes de la ANSES volverán a actualizarse en esa proporción.

Cabe recordar que en julio ya no se abonará el medio aguinaldo, por lo que los ingresos volverán a estar compuestos por el haber mensual y, en los casos que corresponda, el bono extraordinario de $70.000.

Para esta proyección se toma como referencia la continuidad de ese refuerzo, que se encuentra congelado desde hace varios meses.

Jubilación mínima

Haber con aumento del 2,3%: $412.594,30

Bono extraordinario: $70.000

Total estimado a cobrar: $482.594,30

Jubilación máxima

Los jubilados que perciben el haber máximo no reciben el bono extraordinario.

Haber con aumento del 2,3%: $2.776.368,98

Total estimado a cobrar: $2.776.368,98

En julio de 2026, jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un nuevo aumento (Imagen ilustrativa).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Equivale al 80% de una jubilación mínima y también incluye el bono completo.

Haber con aumento del 2,3%: $330.075,44

Bono extraordinario: $70.000

Total estimado a cobrar: $400.075,44

Pensiones No Contributivas (PNC)

PNC por invalidez y vejez

Haber con aumento del 2,3%: $288.816,01

Bono extraordinario: $70.000

Total estimado a cobrar: $358.816,01

PNC para madres de siete hijos o más

Como esta prestación está vinculada al valor de la jubilación mínima, sus beneficiarias cobrarían los mismos montos:

Haber con aumento del 2,3%: $412.594,30

Bono extraordinario: $70.000

Total estimado a cobrar: $482.594,30.

Si se mantiene el cronograma habitual de ANSES, los pagos de julio comenzarían el miércoles 8. Mientras tanto, los depósitos correspondientes a junio ya están en marcha: arrancaron el lunes 8 y se extenderán hasta el lunes 22 para los jubilados que cobran la mínima y los titulares de la AUH.

Asignación Universal por Hijo

En el caso de la AUH, el esquema es distinto al de las jubilaciones y pensiones. Los beneficiarios no cobran aguinaldo ni reciben el bono extraordinario de $70.000, aunque sí acceden al mismo aumento mensual que surge de la inflación.

También es importante recordar que ANSES deposita cada mes el 80% del monto total de la prestación. El 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente al presentar la Libreta AUH, que acredita la asistencia escolar y los controles de salud de los menores.

Si la inflación de mayo se ubica en el 2,3%, como estiman las consultoras privadas, los valores de julio quedarían de la siguiente manera:

AUH por hijo

Monto total en junio: $144.932

Cobro mensual: $115.945,60

Dinero retenido por ANSES: $28.986,40

Con un aumento del 2,3% en julio:

Monto total: $148.265,44

Cobro mensual estimado: $118.612,35

Dinero retenido: $29.653,09

AUH por discapacidad

Esta prestación se paga sin límite de edad cuando se cumplen los requisitos establecidos por ANSES.

Monto total en junio: $471.915

Cobro mensual: $377.532

Dinero retenido por ANSES: $94.383

Con un aumento del 2,3% en julio:

Monto total: $482.769,04

Cobro mensual estimado: $386.215,23

Dinero retenido: $96.553,81.

Al monto de la AUH también pueden sumarse otros beneficios, como la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, siempre que la familia cumpla con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Es importante remarcar que los cálculos presentados son orientativos y están sujetos a cambios. Los montos oficiales serán los que ANSES informe a través de sus canales de comunicación y su sitio web una vez que se oficialice el aumento de julio.