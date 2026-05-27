Atención jubilados de ANSES: cómo chequear cuánto cobrás de aguinaldo en junio 2026

Junio 2026 es uno de los meses más esperados por jubilados y pensionados, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará el medio aguinaldo. Frente a esto, muchos buscan saber cómo chequear que el monto depositado sea el correcto.

El primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del año se pagará junto con los haberes mensuales. Además de ese "extra", los beneficiarios cobrarán con aumento por movilidad y podría mantenerse el bono extraordinario de $70.000.

El aguinaldo se depositará de forma automática, sin necesidad de hacer trámites adicionales. El pago alcanzará a jubilaciones, pensiones contributivas y otras prestaciones incluidas dentro del sistema previsional nacional.

A continuación, todos los detalles sobre cómo se calcula el SAC, qué monto corresponde cobrar y cuáles son las fechas de pago confirmadas por ANSES para junio 2026.

Cómo chequear el monto para jubilados y pensionados de ANSES, paso a paso

El cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados sigue la misma lógica que en el empleo formal. El primer SAC equivale al 50% del haber más alto cobrado durante el primer semestre del año, es decir, entre enero y junio de 2026.

Debido al aumento por movilidad que impactará en junio, el monto actualizado de ese mes será el que se tomará como referencia para calcular el medio aguinaldo. Con la suba confirmada, la jubilación mínima pasará de $393.174 a $403.318.

En junio 2026, jubilados y pensionados de la ANSES tendrán aumento, bono y aguinaldo (Imagen ilustrativa).

De esta manera, quienes cobran la mínima recibirán un aguinaldo estimado de $201.658, cifra que corresponde a la mitad del haber actualizado de junio.

También es importante remarcar que el bono extraordinario de $70.000 no se incluye dentro del cálculo del aguinaldo. Sin embargo, ese refuerzo sí se pagará junto con el haber mensual y el SAC, por lo que el ingreso total será mayor.

El detalle estimado quedaría de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.318.

Medio aguinaldo: $201.658.

Bono extraordinario: $70.000.



Una vez que el organismo oficialice los nuevos haberes, los montos también podrán consultarse a través de anses.gob.ar y Mi ANSES, ingresando con CUIL y clave de la Seguridad Social.

Quiénes cobran el aguinaldo y cuándo se paga





El pago del primer Sueldo Anual Complementario alcanzará a distintos grupos del sistema previsional, entre ellos:

Jubilados del SIPA;

pensionados;

titulares de pensiones no contributivas;

beneficiarios de pensiones derivadas.

Las personas que cobran prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar no reciben aguinaldo, debido a que esos programas no incluyen el pago del SAC.

El medio aguinaldo será depositado junto con los haberes mensuales de junio 2026. Las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Calendario para jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Calendario para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Cronograma de pagos para Pensiones No Contributivas (PNC)