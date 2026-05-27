ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en junio 2026, con aumento y aguinaldo

Junio 2026 está cada vez más cerca y, mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) termina de pagar los haberes de mayo, ya confirmó el calendario de cobro para jubilados del próximo mes, que llegará con aumento y medio aguinaldo.

El incremento mensual por movilidad será del 2,58%, basado en la última inflación informada. En cuanto al primer Sueldo Anual Complementario (SAC), el monto se calculará sobre el haber actualizado y el organismo previsional lo pagará junto con la prestación habitual.

Como es habitual, los depósitos se ordenarán según la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma iniciará el lunes 8 de junio y ya se conocen las fechas de cobro y los montos actualizados con aumento y aguinaldo.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en junio 2026 con aumento y aguinaldo

Con el ajuste confirmado para junio, la jubilación mínima se actualizará a $403.318. Además, quienes reciben el bono extraordinario de $70.000 alcanzarán un ingreso mensual de $473.318.

A ese monto se le sumará el medio aguinaldo correspondiente al primer SAC de 2026, que se calcula sobre el mejor haber de los últimos seis meses. De esta manera, quienes cobran la mínima percibirán un total bruto estimado de $674.977.

En junio 2026, jubilados y pensionados de ANSES reciben sus haberes con aumento, bono y aguinaldo (Imagen ilustrativa).

Por otro lado, la jubilación máxima quedará establecida en $2.713.948. En tanto, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $322.654, y también se le sumarán el bono y el medio aguinaldo.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, los haberes subirán a $282.322 sin tener en cuenta los extras confirmados.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados de la mínima





DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados con haberes que superan a la mínima





DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC): calendario de junio 2026





DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

AUH ANSES y asignaciones familiares: cuánto se cobra en junio 2026

Con el aumento confirmado por ANSES para junio 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $144.932 por cada menor. Sin embargo, el monto que se deposita todos los meses será de $115.945,60, ya que el organismo retiene el 20% hasta la entrega de la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad se actualizará a $471.915. En este caso, el pago mensual directo será de $377.532 después de aplicar la retención correspondiente.

Además del haber principal, muchas familias podrán seguir cobrando extras compatibles como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días, beneficios que ANSES acredita junto con la prestación mensual.

Ante cualquier consulta sobre fechas de cobro, montos o beneficios, ANSES recomienda revisar la información oficial disponible en sus canales de atención y en su sitio web, anses.gob.ar.