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Miércoles, 27 de mayo de 2026

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Qué jubilados cobran hoy, miércoles 27 de mayo: el detalle del aumento y lo que resta del calendario

Con el cronograma de mayo llegando a su fin, conocé qué jubilados perciben sus haberes este miércoles.

Lucía Reppin

Este miércoles 27 de mayo, los jubilados que superan la mínima deben cobrar su haber con un aumento del 3,4% y, en caso de corresponder, un bono proporcional.

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está a punto de llegar a su fin, ya que se trata de la última semana del mes.

Miércoles 27 de mayo: los jubilados que cobran hoy, con aumento incluido

Este miércoles 27 de mayo obtienen su haber los:

  • Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: DNI terminados en 4 y 5.

El esquema de cobros de mayo para los jubilados

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

  • DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Miércoles 27 de mayo: los jubilados que cobran hoy, con aumento incluidoEste miércoles 27 de mayo obtienen su haber los:Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: DNI terminados en 4 y 5.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El esquema de cobros de mayo para los jubiladosJubilados que cobran la mínimaDNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.Jubilados: ¿A quiénes les toca cobrar hoy, miércoles 27 de mayo?
Jubilados: ¿A quiénes les toca cobrar hoy, miércoles 27 de mayo?

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

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