Qué jubilados cobran hoy, miércoles 27 de mayo: el detalle del aumento y lo que resta del calendario

Este miércoles 27 de mayo, los jubilados que superan la mínima deben cobrar su haber con un aumento del 3,4% y, en caso de corresponder, un bono proporcional.

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está a punto de llegar a su fin, ya que se trata de la última semana del mes.

Miércoles 27 de mayo: los jubilados que cobran hoy, con aumento incluido





Este miércoles 27 de mayo obtienen su haber los:

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: DNI terminados en 4 y 5.

El esquema de cobros de mayo para los jubilados





Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados: ¿A quiénes les toca cobrar hoy, miércoles 27 de mayo?

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo .

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)