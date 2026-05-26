Alerta beneficiarios: cuánto cobran en total los jubilados de la mínima en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió la estructura de cobros para junio de 2026. Los jubilados de la mínima percibirán el sueldo mensual, el bono de refuerzo extraordinario y la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Debido a la fórmula de movilidad por decreto, los haberes reciben un incremento del 2,58% (indexado a la inflación de abril). Como el aguinaldo se calcula aplicando el 50% sobre la mayor remuneración bruta del semestre, la base de cálculo sube.

El desglose del cobro para la jubilación mínima en junio





Haber base actualizado : $403.317,99.

Bono extraordinario : $70.000.

Medio aguinaldo : $201.658,99.

Monto total: $674.976,98.

¿Cuánto cobran en total los jubilados de la mínima en junio?

El cronograma de pagos comenzará de forma automatizada a partir del lunes 8 de junio según la terminación del DNI.

Los beneficiarios podrán revisar el detalle de su liquidación digital ingresando a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.