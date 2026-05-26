Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 26 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
MIRÁ

Alerta beneficiarios: cuánto cobran en total los jubilados de la mínima en junio 2026

Con la confirmación del aumento por inflación, el medio aguinaldo y la continuidad del bono, enterate cuál es el monto final que se depositará en las cuentas bancarias.

Lucía Reppin

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió la estructura de cobros para junio de 2026. Los jubilados de la mínima percibirán el sueldo mensual, el bono de refuerzo extraordinario y la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Debido a la fórmula de movilidad por decreto, los haberes reciben un incremento del 2,58% (indexado a la inflación de abril). Como el aguinaldo se calcula aplicando el 50% sobre la mayor remuneración bruta del semestre, la base de cálculo sube.

El desglose del cobro para la jubilación mínima en junio

  • Haber base actualizado: $403.317,99.

  • Bono extraordinario: $70.000.

  • Medio aguinaldo: $201.658,99.

  • Monto total: $674.976,98.

El desglose del cobro para la jubilación mínima en junioHaber base actualizado: $403.317,99.Bono extraordinario: $70.000.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Medio aguinaldo: $201.658,99.Monto total: $674.976,98.¿Cuánto cobran en total los jubilados de la mínima en junio?
¿Cuánto cobran en total los jubilados de la mínima en junio?

El cronograma de pagos comenzará de forma automatizada a partir del lunes 8 de junio según la terminación del DNI.

Los beneficiarios podrán revisar el detalle de su liquidación digital ingresando a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.

Esta nota habla de:
1
Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas
Noticias

Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música
Noticias

Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música

Últimas noticias de Jubilados