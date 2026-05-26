Pagos con aumento: ¿Qué jubilados cobran del 26 al 29 de mayo 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ingresa en la recta final de su cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026.

Durante esta última semana del mes, las sucursales bancarias concentrarán sus actividades en liquidar los haberes pendientes de aquellos grupos que perciben ingresos más elevados, así como también los fondos de programas de asistencia sociolaboral específicos.

Para este período, las prestaciones se procesan con un incremento del 3,38% derivado de la fórmula de movilidad oficializada mediante el Decreto 274/24.

Este mecanismo establece pautas de ajuste mensual tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Mientras el organismo concluye las transferencias automáticas de mayo, la atención de los beneficiarios ya empieza a volcarse hacia junio, período en el cual se activará un nuevo reajuste y la liquidación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

Escalas oficiales: ¿Cuánto paga cada prestación en mayo?





Con la última actualización por inflación del 3,38%, las bases de cálculo de las asignaciones familiares y los haberes previsionales del sistema previsional quedaron fijados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : se posicionó en $393.174,10 , alcanzando un ingreso global de $463.174,10 al sumarse el bono extraordinario de $70.000 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber base se ubicó en $314.539,28 , consolidando un total de $384.539,28 al incorporar el refuerzo.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : quedaron establecidas en $275.221,87 , sumando un total de $345.221,87 con el plus correspondiente.

Asignación Universal por Hijo (AUH) : el monto general se elevó a $141.286 por cada menor a cargo, en tanto que la variante de la AUH por Discapacidad alcanzó las escalas de $460.045 .

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): para los trabajadores englobados en el sistema formal de empleo, el beneficio base se situó en $70.651.

¿Qué jubilados cobran del 26 al 29 de mayo 2026?

Calendario de pagos: cronograma definitivo del 26 al 29 de mayo





Las acreditaciones automáticas en las cuentas de la seguridad social se desplegarán de forma progresiva según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Por su parte, las Asignaciones de Pago Único (que engloban los conceptos por Matrimonio, Adopción y Nacimiento) mantendrán sus ventanillas de cobro habilitadas para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de junio, respondiendo a los plazos legales de la quincena correspondiente.