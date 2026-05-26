Jubilados de ANSES: la advertencia clave para junio que cambia el cálculo del aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando las liquidaciones de junio de 2026. Estas incluirán un concepto más que importante: el primer aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) del año.

Aunque la llegada de este concepto incrementa el monto a percibir, la normativa impone una restricción sobre el bono de refuerzo, generando que el cálculo final no se aplique sobre el total del dinero que se percibe mensualmente.

La regla de exclusión: ¿Por qué el bono de $70.000 no suma para el aguinaldo?





La confusión más frecuente entre los jubilados radica en la base que se utiliza para determinar el SAC. Se calcula aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual bruta obtenida por el titular a lo largo del semestre (período enero-junio).

El mes de referencia clave para estructurar el pago será junio, por consolidar el sueldo más elevado de la serie. No obstante, el sistema informático de la ANSES aplica un filtro estricto sobre los componentes del recibo:

Conceptos remunerativos : abarca el sueldo básico tradicional y los suplementos por antigüedad o jerarquía. Esta es la única base legal válida para calcular el medio aguinaldo.

Conceptos no remunerativos: en esta categoría ingresa el bono extraordinario de $70.000. Al no tener carácter remunerativo ni sufrir descuentos de ley, este plus queda completamente afuera de la fórmula del aguinaldo.

Por este motivo, un jubilado que percibe la mínima no recibirá un aguinaldo calculado sobre los $473.317,99 de su ingreso total, sino exclusivamente sobre su haber base actualizado de $403.317,99.

De esta forma, el monto neto del aguinaldo para este sector quedará fijado en $201.658,99.

La advertencia para junio que cambia el cálculo del aguinaldo.

El impacto del IPC de abril en el aguinaldo de junio





El segundo factor que define el valor real del SAC es la inflación de abril medida por el INDEC. Al implementarse la fórmula de movilidad por decreto que incrementa las prestaciones en base a dos meses atrás, el índice del 2,58% impactará de lleno en los salarios de junio.

Esta actualización tiene un doble efecto:

Eleva el piso salarial: sube de forma directa los ingresos de todo el universo de jubilados y pensionados (tanto de la mínima como de las escalas máximas). Potencia el Sueldo Anual Complementario: al empujar hacia arriba el haber bruto de junio, incrementa de manera automática la mitad correspondiente al aguinaldo.

¿Cuándo se puede revisar el recibo de sueldo?





La ANSES unificará la transferencia del haber mensual, el medio aguinaldo y el bono en una única fecha de pago automatizada según el último dígito del documento nacional de identidad, iniciando el cronograma a partir del lunes 8 de junio.

Para evitar dudas respecto a los descuentos de la obra social (PAMI) y los montos depositados, las liquidaciones completas estarán disponibles para su visualización remota desde el primer día del calendario.

Los beneficiarios podrán revisar sus recibos de sueldo oficiales ingresando desde cualquier dispositivo a la plataforma virtual Mi ANSES o utilizando la aplicación móvil con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.