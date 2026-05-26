Tras el feriado: ¿Qué jubilados cobran este martes 26 de mayo y de cuánto es el haber?

Tras el fin de semana y el feriado por el Día de la Revolución de Mayo, este martes 26 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos para jubilados y pensionados.

Se trata de la última semana de acreditaciones para el sector, ya que el mes está a punto de finalizar y los titulares del organismo se encuentran expectantes con los cobros de junio.

Los beneficiarios siguen percibiendo sus ingresos con la actualización correspondiente y el bono de refuerzo extraordinario.

¿Qué jubilados cobran hoy, martes 26 de mayo?





Tras el feriado, este martes 26 de mayo deben cobrar los:

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: DNI terminados en 2 y 3.

En mayo: ¿Cuál es el calendario de cobros completo para los jubilados?





Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo .

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

¿Qué jubilados cobran este martes 26 de mayo?

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Los montos actualizados y el tope del bono





Para este periodo, la ANSES aplica un aumento del 3,4% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente: