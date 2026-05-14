La inflación de abril fue del 2,6%

La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este dato marca una tendencia a la baja en la velocidad de los precios, registrando un descenso respecto al mes anterior.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

Acumulado anual y comparativa

Según se informó oficialmente en la ciudad de Buenos Aires, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra un alza del 12,3% en lo que va del año.

La cifra de abril representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales en comparación con los registros de marzo, consolidando una etapa de menor presión inflacionaria en el corto plazo dentro de la Argentina.

#DatoINDEC#IPC: en abril de 2026, GBA fue la región con mayor suba mensual (2,8%), escoltada por Noreste (2,7%) y Patagonia (2,6%) https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/6S5fvRADeM — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

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