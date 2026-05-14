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Jueves, 14 de mayo de 2026

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La inflación de abril fue del 2,6%

El IPC del cuarto mes del año registró una baja de 0,8 puntos porcentuales respecto a marzo, según informó el organismo oficial.

 La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Este dato marca una tendencia a la baja en la velocidad de los precios, registrando un descenso respecto al mes anterior. 

Acumulado anual y comparativa

Según se informó oficialmente en la ciudad de Buenos Aires, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra un alza del 12,3% en lo que va del año. 

La cifra de abril representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales en comparación con los registros de marzo, consolidando una etapa de menor presión inflacionaria en el corto plazo dentro de la Argentina.

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