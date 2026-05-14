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Jueves, 14 de mayo de 2026

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En abril, una familia tipo necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre

El INDEC informó que la Canasta Básica Total aumentó un 2,5%, ubicándose por debajo del índice de inflación general del mes.

 Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.469.768 para no ser considerada pobre durante el mes de abril, según el último informe de la Valorización Mensual de las Canastas publicado por el INDEC

Por su parte, ese mismo hogar requirió un ingreso de $665.053 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer bajo la línea de la indigencia. Los datos revelan que ambos indicadores registraron una variación interanual del 32,4% en la Argentina

Variaciones mensuales y acumulado anual

De acuerdo al organismo oficial con sede en Buenos Aires, la CBT (que mide pobreza) experimentó una suba del 2,5% respecto a marzo, mientras que la CBA (que mide indigencia) registró un incremento más leve del 1,1%

"Durante abril de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue de 1,1%, mientras que la de la canasta básica total fue de 2,5%", detalló la entidad estadística.

En lo que va del año, la canasta que delimita la pobreza acumula un alza del 12,3%, situándose apenas por debajo del IPC general. 

Para un adulto soltero, el costo de la CBT se ubicó en $475.653, mientras que el valor de la CBA individual fue de $215.228. Estos valores reflejan el costo de vida mínimo sin considerar el gasto de alquiler de vivienda.

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