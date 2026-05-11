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Lunes, 11 de mayo de 2026

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INFORME

Una familia tipo necesita casi $2.400.000 por mes para ser de clase media en CABA

Así lo reveló un informe del Idecba. La línea de pobreza en la Ciudad ya superó el $1.500.000.

COviedo

Una familia tipo necesitó en abril ingresos mensuales de entre $2.384.515 y $7.630.448 para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). El relevamiento tomó como referencia a un hogar compuesto por dos adultos de 35 años, propietarios de la vivienda y con dos hijos de 9 y 6 años.

De acuerdo con el organismo, la línea de pobreza se ubicó en $1.513.033, mientras que la de indigencia alcanzó los $821.208.

Las escalas según IDECBA

  • Clase acomodada: Ingresos superiores a $7.630.449.
  • Clase media: Entre $2.384.515 y $7.630.448.
  • Clase media frágil: Entre $1.907.613 y $2.384.514.
  • Pobres no indigentes: Entre $821.207 y $1.513.033.

El estudio distingue además a los sectores denominados "no pobres vulnerables", con recursos de entre $1.513.033 y $1.907.612, quienes se encuentran a un paso de caer bajo la línea de pobreza ante cualquier eventualidad económica.

Salto interanual y Canasta Total

El incremento en el umbral de subsistencia fue drástico en los últimos doce meses. Hace un año, la línea de pobreza se encontraba en $1.167.271 mientras que en abril de 2026, esa cifra ascendió a $1.513.033, reflejando el impacto del costo de vida en servicios y bienes esenciales.

Durante el cuarto mes del año, la Canasta Total (CT) para una familia promedio en la Ciudad alcanzó los $1.907.612. Según los parámetros oficiales, la categoría de clase media solo incluye a los hogares cuyos ingresos equivalen a entre 1,25 y cuatro veces el valor de dicha canasta.

En sintonía con estos datos, este lunes se difundió el índice de precios porteño, que registró una inflación del 2,5% en abril. Si bien el dato mostró una desaceleración respecto del 3% de marzo, la variación interanual ya alcanza el 32,4%, mientras que la suba acumulada en lo que va de 2026 trepó al 11,6%. 

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