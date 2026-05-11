Una familia tipo necesita casi $2.400.000 por mes para ser de clase media en CABA

Una familia tipo necesitó en abril ingresos mensuales de entre $2.384.515 y $7.630.448 para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). El relevamiento tomó como referencia a un hogar compuesto por dos adultos de 35 años, propietarios de la vivienda y con dos hijos de 9 y 6 años.

De acuerdo con el organismo, la línea de pobreza se ubicó en $1.513.033, mientras que la de indigencia alcanzó los $821.208.

Las escalas según IDECBA



Clase acomodada: Ingresos superiores a $7.630.449.

Ingresos superiores a $7.630.449. Clase media: Entre $2.384.515 y $7.630.448.

Entre $2.384.515 y $7.630.448. Clase media frágil: Entre $1.907.613 y $2.384.514.

Entre $1.907.613 y $2.384.514. Pobres no indigentes: Entre $821.207 y $1.513.033.

El estudio distingue además a los sectores denominados "no pobres vulnerables", con recursos de entre $1.513.033 y $1.907.612, quienes se encuentran a un paso de caer bajo la línea de pobreza ante cualquier eventualidad económica.

Salto interanual y Canasta Total

El incremento en el umbral de subsistencia fue drástico en los últimos doce meses. Hace un año, la línea de pobreza se encontraba en $1.167.271 mientras que en abril de 2026, esa cifra ascendió a $1.513.033, reflejando el impacto del costo de vida en servicios y bienes esenciales.

Durante el cuarto mes del año, la Canasta Total (CT) para una familia promedio en la Ciudad alcanzó los $1.907.612. Según los parámetros oficiales, la categoría de clase media solo incluye a los hogares cuyos ingresos equivalen a entre 1,25 y cuatro veces el valor de dicha canasta.

En sintonía con estos datos, este lunes se difundió el índice de precios porteño, que registró una inflación del 2,5% en abril. Si bien el dato mostró una desaceleración respecto del 3% de marzo, la variación interanual ya alcanza el 32,4%, mientras que la suba acumulada en lo que va de 2026 trepó al 11,6%.