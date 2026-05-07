Tres alquileres desde $350.000 en un barrio porteño con mucho movimiento y aires de "otro tiempo"

Hay barrios de la Ciudad de Buenos Aires que combinan el ritmo intenso de todos los días con rincones que parecen "detenidos en el tiempo" por su arquitectura. En uno de ellos es posible encontrar alquileres desde $350.000.

La zona en cuestión es Caballito, ubicado en un punto clave por ser el corazón geográfico de CABA. Entre sus características se combinan la gran cantidad de avenidas arboladas y una intensa actividad comercial.

La intersección de las avenidas Rivadavia y Acoyte es uno de los puntos con mayor movimiento de personas y comercios de todo el barrio. En cuanto al transporte, cuenta con la línea A de Subte, la estación Caballito del tren Sarmiento y más de 30 líneas de colectivos.

Muchos lo consideran un barrio de contrastes: sus avenidas principales tienen un movimiento constante de personas y, a pocas cuadras, aparecen calles silenciosas, con fachadas antiguas, árboles centenarios y casas de estilo inglés que dan la sensación de "tiempo detenido".

Lo mejor de todo es que todavía se pueden conseguir departamentos económicos, sin gastar una fortuna, y con la ventaja de estar cerca de todo lo que ofrece Caballito.

Alquileres a partir de $350.000 en Caballito





La primera opción está ubicada sobre la calle Gral. José Gervasio Artigas al 200 y se alquila por $350.000 mensuales (en la publicación no se detallan expensas). Se trata de un monoambiente amoblado y equipado, con baño privado, en el límite entre Caballito y Flores.

Monoambiente en alquiler por $350.000 en Caballito.

Uno de los puntos destacados es que el alquiler está destinado únicamente a mujeres. Además, tiene una ubicación estratégica: se encuentra a dos cuadras de las avenidas Rivadavia y Avellaneda, a cuatro de Nazca y a seis de Boyacá, con acceso cercano a colectivos, subte y tren. La operación es por dueño directo.

El departamento se encuentra a pocas cuadras de avenidas importantes, y rodeado de colectivos (Imagen: Google Street View).

En segundo lugar aparece una propiedad ubicada en Juan Bautista Alberdi al 800, en un primer piso, con un alquiler mensual de $390.000 y expensas de $80.000.

Se alquila monoambiente por $390.000 mensuales y $80.000 de expensas.

El departamento es de un ambiente y cuenta con cocina tipo kitchenette, patio y baño completo. Según la dirección informada, se encuentra a pocas cuadras de la estación Primera Junta de la línea A de subte, de la avenida Pedro Goyena y del Hospital de Quemados.

La unidad está en una zona muy transitada, con el subte y hospital cerca (Imagen: Google Street View).

En tercer lugar aparece un monoambiente ubicado al 1200 de la avenida Alberdi, con un alquiler mensual de $400.000 y expensas de $90.000. La unidad está en planta baja y cuenta con patio, una superficie aproximada de 27 metros cuadrados, cocina independiente y baño completo.

Alquiler de monoambiente en Caballito, por $400.000 por mes más expensas de $90.000.

El departamento tiene ventilación natural, pisos cerámicos y termotanque eléctrico. Está a pasos de la estación Puan de la línea A de subte, con varias líneas de colectivos en la zona.

Se encuentra cerca de las avenidas Rivadavia y Pedro Goyena, en una zona de bancos, comercios y locales gastronómicos.

El departamento se encuentra muy cerca de la estación Puan de la línea A de subte y cuenta con varias líneas de colectivos (Imagen: Google Street View).



