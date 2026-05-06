Alquileres desde $300.000 en un barrio de CABA céntrico, conectado y con gran actividad comercial

Pese al complejo escenario que atraviesan los alquileres, con subas constantes, en la Ciudad de Buenos Aires todavía aparecen algunas opciones. En un barrio céntrico, con alto movimiento comercial y buena conexión de transporte, se consiguen departamentos desde $300.000.

La zona en cuestión es Balvanera, ubicada en la Comuna 3 junto a San Cristóbal. El área es conocida por puntos como Once y Abasto, y también se destaca por su valor arquitectónico, con edificios emblemáticos como el Palacio del Congreso de la Nación Argentina.

Una de las características más marcadas es la intensa actividad comercial que concentra, especialmente en el rubro mayorista de textiles, calzado y electrónica, con la intersección de Corrientes y Pueyrredón como uno de los puntos más activos de la zona de Once.

En cuanto al transporte, Balvanera cuenta con la Estación Once de Septiembre, cabecera del Ferrocarril Sarmiento, además de líneas de subte como la A, la B y la H, junto a una amplia red de colectivos que sostienen un movimiento constante de personas.

El barrio ofrece opciones de alquiler que todavía resultan accesibles. A continuación, un repaso por algunas de las propuestas más atractivas.

Departamentos desde $300.000 en Balvanera





La primera opción está ubicada en Tucumán al 2900, con un valor mensual de $300.000 más $130.000 de expensas. Se trata de un monoambiente de 24 metros cuadrados, sin balcón.

El departamento cuenta con anafe eléctrico de dos hornallas sin horno, ventilador de techo y agua caliente por caldera central, dentro de un edificio con ascensor.

Mnoambiente en alquiler por $300.000 más expensas en Balvanera.

En cuanto a la ubicación, se encuentra a 100 metros de Plaza Armenia, a 550 metros de Plaza Serrano y a pocas cuadras de avenidas clave como Córdoba y Santa Fe, con acceso cercano a la línea D de subte y a una amplia oferta gastronómica.

El departamento se encuentra a metros de plazas importantes, avenidas clave y de puntos de transporte (Imagen: Google Street View).

En segundo lugar aparece otro monoambiente, con un alquiler de $400.000 y expensas de $70.000. Está ubicado en Moreno al 3000, a tres cuadras de la avenida Rivadavia y a pocos metros de la Estación Venezuela de la línea H de subte.

La unidad ofrece un ambiente amplio con placard e interiores, cocina integrada y baño completo, con medidas aproximadas de 5 por 4 metros más el baño.

Departamento de un ambiente por $400.000 de alquiler y expensas en Balvanera.

En cuanto a los requisitos, se solicita garantía en CABA o sistema alternativo, ingresos demostrables y un contrato a dos años con actualización trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El monoambiente se encuentra en una zona con buen acceso al transporte y cercanía a avenidas principales (Imagen: Google Street View).

En Bartolomé Mitre al 3200 se ofrece un departamento en planta baja por $400.000, con expensas aproximadas de $176.000. La unidad cuenta con cocina integrada totalmente eléctrica, baño completo, patio y aire acondicionado, dentro de un edificio que dispone de SUM y laundry.

Departamento en alquiler por $400.000 más expensas en una zona muy atractiva de Balvanera.

Ubicado en una zona estratégica, con cercanía a colectivos, tren y subte, el inmueble exige como requisitos garantía propietaria de CABA o seguro de caución, ingresos comprobables con antigüedad laboral y verificación crediticia.

El departamento se encuentra en una zona estratégica del barrio porteño (Imagen: Google Street View).

Finalmente, en San Luis al 2400 se ofrece un monoambiente dividido, muy luminoso, por $410.000 mensuales y expensas de $70.000. La unidad cuenta con 28 metros cuadrados totales, cocina tipo kitchenette y es apta para uso profesional.

Monoambient dividido en Balvanera, con un alquiler de $410.000 y expensas de $70.000.

Ubicado a una cuadra de la avenida Córdoba, el departamento tiene cercanía a facultades de la UBA y se encuentra a pocos metros del Hospital de Clínicas José de San Martín, además de estar a cuatro cuadras de la línea H de subte.

El departamento se encuentra a metros de la avenida Córdoba y a pocas cuadras de una boca de subte (Imagen: Google Street View).



