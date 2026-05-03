Alquileres en CABA: departamentos desde $330.000 en uno de los barrios con buena conectividad

Alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires es una de las tareas más complejas a las que se enfrentan los inquilinos por los constantes aumentos en los precios. No obstante, todavía existen barrios en los que se pueden conseguir opciones accesibles en lo económico.

Boedo es una de las opciones más elegidas por las personas que buscan un nuevo lugar para mudarse debido a las facilidades que ofrece en materia de transporte público para moverse en CABA y a diversos puntos del AMBA.

En esta zona pueden conseguirse departamentos de un ambiente que parten desde los $330.000, ubicados cerca de importantes avenidas y estaciones de subte.

Alquileres en Boedo

Una de esas opciones es un monoambiente situado en avenida Chiclana al 3000, entre General Urquiza y La Rioja, a cinco cuadras de la estación de subte Inclán de la línea H, a dos de avenida Pavón y a tres de la Autopista 25 de Mayo.

Así es el departamento en la calle Chiclana.

Tiene 24 metros cuadrados, cuenta con un ambiente principal, cocina amoblada, anafe y horno eléctrico. El precio del alquiler es de $330.000 y se suman $120.000 de expensas.

Otra de las alternativas es un monoambiente ubicado en avenida Independencia al 3700, entre Castro Barros y Colombres, a dos cuadras de avenida Boedo y a tres de avenida San Juan.

El departamento ubicado en Avenida Independencia.

Cuenta con 22 metros cuadrados cubiertos, con un espacio principal que puede ser divisible y multifuncional, con cocina integrada y con balcón. El precio del alquiler es de $400.000 y se suman $44.000 de expensas.

La tercera opción es un departamento ubicado en Inclán al 4200, entre Muñiz y José Mármol, a dos cuadras de avenida La Plata, a una de la avenida Juan de Garay, y a ocho de la línea E de subte.

El departamento de la calle Inclán.

Tiene 22 metros cuadrados, con un ambiente principal que destaca por ser muy luminoso y con cocina incorporada. El precio del alquiler es de $400.000 y se suman $84.000 de expensas.