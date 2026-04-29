Alquileres desde $360.000 en un barrio "elegante" de CABA: arquitectura única y gran conectividad

Al momento de buscar alquiler, muchas personas no solo miran el precio, sino también el entorno que ofrece la zona. En ese contexto, hay un barrio de CABA con departamentos desde $360.000 que se destaca por su gran arquitectura y sus espacios para recorrer.

Se trata de Belgrano, una de las zonas más elegantes de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicada en la Comuna 13 junto con Núñez y Colegiales, se destaca por su muy buena conectividad y una calidad de vida que la convierte en un área cada vez más buscada para vivir.

Entre sus atractivos se destacan las Barrancas de Belgrano, el Barrio Chino y el Museo de Arte Español Enrique Larreta. En los últimos años la zona ganó perfil turístico por sus edificios antiguos y sus históricas casonas.

En cuanto a los alquileres, hay departamentos de un ambiente con valores muy accesibles, una opción atractiva por su funcionalidad y buena ubicación. Son ideales para quienes buscan mudarse por primera vez o quieren cambiar de aire.

Alquileres desde $360.000 en Belgrano: opciones accesibles y atractivas





La primera opción está ubicada sobre la calle Migueletes al 1800. Se trata de un monoambiente de 23 metros cuadrados, con un alquiler de $360.000 mensuales, más $75.000 de expensas.

Departamento en alquiler por $360.000 mensuales en Belgrano, CABA.

Según la publicación, la unidad es luminosa y se encuentra cerca de Barrancas de Belgrano, la estación de tren y el Barrio Chino. Además, cuenta con baño completo y kitchenette equipada con horno eléctrico, anafe y termotanque eléctrico.

El monoambiente, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, se encuentra en una zona con buen acceso al transporte (Google Street View).

Otra alternativa aparece sobre la calle Olazábal al 2700, en el "corazón" de Belgrano. Se trata de un monoambiente de 23 metros cuadrados cubiertos, con un alquiler de $400.000 y expensas de $65.000, una opción funcional para quienes buscan practicidad.

Monoambiente funcional por un alquiler mensual de $400.000 más expensas.

Cuenta con placard, kitchenette y baño con ducha. Además, su disposición lateral y orientación norte favorecen la entrada de luz natural, y se destaca por su cercanía a medios de transporte, centros comerciales, cines y otros puntos de interés.

El departamento se encuentra en el "corazón" de Belgrano, con acceso a muchos puntos de entretenimiento (Google Street View).

Finalmente, la tercera alternativa está ubicada sobre Monroe al 3100, en Belgrano R. Se trata de un monoambiente de 24 metros cuadrados, con un alquiler mensual de $400.000 y expensas de $115.500.

El departamento está en un quinto piso contrafrente, se destaca por ser luminoso y silencioso, y cuenta con cocina separada, baño completo con ducha y pisos de madera. Además, tiene cocina a gas con horno y anafe, y las expensas incluyen el servicio de agua.

Monoambiente de 24 metros cuadrados, con un alquiler mensual de $400.000 y expensas de $115.500.

La unidad está cerca de plazas, supermercados, gimnasios y del Hospital Pirovano, además de contar con varias líneas de colectivo y buen acceso al tren Mitre. Otro dato destacado es que el alquiler es por dueño directo y se ajusta trimestralmente por ICL (Índice para Contratos de Locación).

El departamento se ubica en un quinto piso contrafrente sobre la avenida Monroe, entre Balbín y Freire (Google Street View).



