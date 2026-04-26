Departamentos desde $420.000 en uno de los barrios con más espacios verdes de CABA

El aumento del precio de los alquileres provoca que la búsqueda de un lugar para vivir sea una de las situaciones más complejas a las que se enfrentan los inquilinos. Sin embargo, aún existen barrios en los que es posible conseguir opciones económicas.

Además, en la búsqueda no se tiene en cuenta solamente el precio, sino que se consideran otras variables como la distancia a la que se encuentran de avenidas, los medios de transporte que pasan por la zona o los espacios verdes con las que cuenta. Ante este contexto, Villa Urquiza gana adeptos.

Ubicado al norte de la Ciudad de Buenos Aires dentro de la Comuna 12, ofrece departamentos a $420.000 y expensas accesibles.

Departamentos en alquiler en Villa Urquiza

Una de las opciones es un departamento de dos ambientes ubicado en Caracas al 5100, esquina Ladines. Se encuentra a dos cuadras de la estación Pueyrredón de la línea de trenes Mitre.

El departamento de dos ambientes cuenta con cocina separada.

Cuenta con 22 metros cuadrados cubiertos, en los que se distribuyen un living-comedor luminoso con balcón francés, cocina funcional y dormitorio independiente. El valor del alquiler es de $420.000 y se suman $105.000 de expensas.

Otra alternativa es un monoambiente ubicado en Cullén al 4900, entre Avenida Álvarez Thomas y Pacheco, a cuatro cuadras de Avenida Congreso, a dos de Avenida Triunvirato y a metros de las estaciones Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte y Urquiza de la línea de trenes Mitre.

El departamento monoambiente que se consigue a buen precio en Villa Urquiza.

Este inmueble tiene 30 metros cuadrados cubiertos, cuenta con un ambiente principal con cocina integrada y balcón. El precio del alquiler es de $480.000 y se suman $90.000 de expensas.

La tercera oportunidad es un monoambiente ubicado en Mariano Acha al 1000. Se encuentra a metros de Avenida Triunvirato y a una cuadra y media de la estación De los Incas de subte de la línea B.

El departamento sobre la calle Mariano Acha.

Cuenta con 35 metros cuadrados cubiertos, en los que se distribuye un ambiente principal y una cocina separada que se encuentra equipada. El precio del alquiler es de $500.000 y se suman $80.000 de expensas.