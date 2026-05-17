Departamentos desde $350.000 en uno de los barrios con mejores conexiones de CABA

La búsqueda de alquileres económicos en la Ciudad de Buenos Aires es una de las tareas más complejas que afrontan los inquilinos que desean o deben mudarse debido al aumento de las tarifas. Sin embargo, existen barrios en los que se pueden conseguir precios más accesibles de los habituales.

Retiro es uno de los que destaca entre las principales ofertas inmobiliarias de la actualidad con monoambientes que parten desde los $350.000.

El barrio integra la comuna 1 y se caracteriza por sus conexiones debido a que cuenta con la estación central de las líneas de trenes Mitre, San Martín y Belgrano Norte, como con las líneas C, E y H de subte.

Departamentos en alquiler en Retiro

Un departamento en alquiler está ubicado en Esmeralda al 800, entre Paraguay y Avenida Córdoba, a dos cuadras de la Avenida 9 de Julio, a cuatro de la estación Lavalle de la línea C de subte y a cinco de Avenida Corrientes.

Así es el departamento ubicado en Esmeralda al 800.

Este monoambiente cuenta con 24 metros cuadrados, de los cuales 19 son cubiertos. Tiene un espacio principal con cocina. El precio del alquiler es de $350.000 y se suman $80.000 en expensas.

Otra alternativa es un departamento situado en Suipacha al 700, entre Viamonte y Tucumán, a metros de la Avenida 9 de Julio, a una cuadra de Avenida Córdoba, y a dos cuadras y media de la estación Lavalle de la línea C de subte.

El ambiente principal del departamento de Suipacha al 700.

Se trata de un monoambiente de 25 metros cuadrados, con un ambiente principal equipado con aire acondicionado y un pequeño espacio de cocina. El precio del alquiler es de $380.000 y se suman $130.000 de expensas.

La tercera opción es un monoambiente ubicado en Suipacha al 900, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, a metros de las Avenidas 9 de Julio, Córdoba y Santa Fe, y a pocas cuadras de las estaciones de subte de la línea C.

En Suipacha al 900 se alquila este departamento.

Cuenta con 25 metros cuadrados cubiertos, en los que se distribuyen una cocina separada y un living comedor amplio. El precio del alquiler es de $380.000 y de expensas se debe pagar $100.000.