Departamentos desde $380.000 en uno de los barrios más tradicionales y con buenas conexiones en CABA

El aumento en los precios de los alquileres y las expensas es una problemática que afecta a los inquilinos que desean o deben mudarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, existen propiedades en distintos barrios con precios competitivos.

Asimismo, las búsquedas se centran no solamente en los precios sino también la ubicación por la cercanía de importantes avenidas o medios de transporte que permitan moverse de un punto a otro de la ciudad.

El barrio de Mataderos, ubicado en la Comuna 9 al sudeste de CABA, destaca por ofrecer monoambientes que parten desde los 380.000 que se encuentran muy cerca de las autopistas Perito Moreno y General Paz.

Departamentos en alquiler en Mataderos

Una de las alternativas es un departamento ubicado en Lisandro de la Torre al 2400, entre Garzón y Avenida de los Corrales, a dos cuadras de Avenida Directorio y a 10 de la Avenida General Paz.

El ambiente principal con cocina integrada.

Se trata de un monoambiente de 27 metros cuadrados cubiertos, que cuenta con un ambiente principal con buena entrada de luz, con una cocina integrada con muebles con de guardado. El precio del alquiler es de $380.000 y se suman expensas por $63.000.

Otra de las opciones es un departamento ubicado en Fonrouge al 1000, entre Zelada y Pasaje Spiro, a una cuadra de Avenida Larrazábal, a dos de Avenida Emilio Castro y a cuatro de Avenida Alberdi.

El ambiente principal de un departamento en alquiler sobre la calle Fonrouge.

Este inmueble cuenta con 24 metros cuadrados cubiertos, con un ambiente principal muy luminoso y una cocina separada. El precio del alquiler es de $450.000 y se le suman expensas por $38.000.

La tercera alternativa es un monoambiente en Miralla al 1000, entre Artigas y la Avenida Juan B. Justo, a cuatro cuadras de Avenida Larrazábal y a cinco de Avenida Emilio Castro.

Así es el departamento de la calle Miralla.

Se trata de un departamento de 36 metros cuadrados cubiertos, con la posibilidad de ser divisible. Cuenta con un ambiente principal con una cocina integrada. El precio del alquiler es de $450.000 y se suman $170.000 de expensas.