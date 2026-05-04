Departamentos desde $350.000 por mes en uno de los barrios porteños más emblemáticos

El mes de mayo comenzó con nuevos aumentos en alquileres y agudizó la situación que viven los inquilinos en la búsqueda de departamentos para poder mudarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los barrios porteños que mejores opciones presenta, por historia, por cultura, por precio y ubicación es La Boca, donde se pueden encontrar departamentos de uno y dos ambientes con precios que parten desde los $350.000.

Ubicado en la Comuna 4, junto a Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, tiene como principal atracción Caminito y se encuentra cerca de importantes avenidas y accesos a medios de transporte.

Departamentos para alquilar en La Boca

Una de las opciones disponibles es un departamento ubicado en Arzobispo Espinosa al 1000 entre Irala y Hernandarias, a cinco cuadras de la Avenida Martín Garcia y a metros de Parque Lezama.

Así es el departamento monoambiente de la calle Arzobispo Espinoza.

Se trata de un monoambiente de 25 metros cuadrados cubiertos, que cuenta con un ambiente principal amplio, con cocina separada. El precio del alquiler es de $350.000 y se suman expensas por $80.000.

Otra de las alternativas es un departamento de dos ambientes en Brandsen al 500, entre Palos y Martín Rodríguez, a dos cuadras de la Avenida Almirante Brown y a cinco cuadras de la Autopista Buenos Aires - La Plata.

El luminoso dos ambientes de la calle Brandsen.

Este inmueble cuenta con 38 metros cuadrados distribuidos en un ambiente principal, una cocina separada y un dormitorio con placard. El precio del alquiler es de $450.000 y se suman 125 mil pesos de expensas.

La tercera opción esta ubicada en Wenceslao Villafañe al 300, entre la avenida Almirante Brown y Necochea, a metros del puente Nicolas Avellaneda y a tres cuadras de la Autopista Buenos Aires- La Plata.

El segundo departamento de dos ambientes que se puede alquilar en La Boca.

Se trata de un departamento de dos ambientes con vista panorámica y muy luminoso, que cuenta con un amplio living-comedor, una cocina separada y dormitorio con placard. El precio del alquiler es de $500.000 y se suman $80.000 de expensas.