Mayo llega con subas en transporte, alquileres, agua y telecomunicaciones

El quinto mes del año inició con aumentos de precios en colectivos, subte, agua, telecomunicaciones, combustibles y alquileres, entre otros servicios y productos.

Los incrementos se implementan en un contexto en el que la inflación, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), podría ubicarse en el 2,6% para abril, luego del pico de 3,4% en marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley 27.551, que regulaba al mercado de alquileres, tendrán que afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento anual de 32,05% para mayo.

De esta forma, sigue con la desaceleración que experimenta desde hace varios meses, ya que en abril el alza fue de 31,22%, en marzo alcanzó el 33,80%, en febrero estuvo en 34,6% y en enero llegó al 36,39%. La baja porcentual en lo que va de este año muestra una acentuación respecto a las cifras del año pasado y de mediados del 2024, cuando empezó el camino decreciente.

Agua en el AMBA

Con el objetivo de contener el aumento generalizado de precios tras el dato de marzo, el Gobierno de Javier Milei estableció un tope máximo del 3% mensual para los incrementos de los servicios de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA).

Lo hizo a través de la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Esta medida representa una leve desaceleración respecto al límite del 4% que estuvo vigente durante el primer cuatrimestre del año y se extenderá, en principio, hasta agosto.

Durante el 2025, la tarifa tuvo una limitación que estableció un tope de actualización del 1% mensual.

De acuerdo con el cuadro tarifario oficial, la factura media mensual sin impuestos en mayo será de $35.325 para el zonal alto, de $32.081 para el medio y de $25.777 para el bajo, en tanto que el promedio general será de $29.967.

La tarifa del servicio de AySA subirá un 3% en mayo.

Colectivos, subte y peajes

El Gobierno porteño anunció una nueva actualización tarifaria que impactará en colectivos, el subte y los peajes. Será de un 5,4% en línea con el esquema de ajuste que combina el último dato de inflación del INDEC y un adicional del 2%.

De esta manera, en las líneas de colectivo el boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) subirá a $753,74, para el recorrido de 3 a 6 kilómetros estará en $837,52, el de 6 a 12 kilómetros se expenderá a $902,04 y para el tramo de 12 a 27 kilómetros será de $966,61.

En lo que respecta al subte, el boleto con SUBE registrada se venderá a $1.490 y, para el usuario sin SUBE registrada, costará $2.369,10.

En tanto, los peajes de autopistas para los vehículos livianos de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura costarán $4.319,63 en horas normales y $6.121,62 en horario pico en 25 de Mayo y Perito Moreno, $1.799,66 y $2.544,99 en Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero; y $1.367,98 y $1.727,70 en Alberti.

Los boletos de los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires también registrarán una suba del 5,4%. El mínimo se irá a $918,35, el del recorrido de 3 a 6 kilómetros pasará a $1.023,04 y el del tramo superior a 27 kilómetros se venderá a $1.259,07.

Combustibles

Los precios de la nafta y el gasoil subirán en el quinto mes del año a raíz de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Telecomunicaciones

Las compañías de telefonía celular y cable también aplicarán aumentos en mayo de entre el 3,5% y 4,5%.

De esta manera, siguen con las actualizaciones mensuales tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar las regulaciones que limitaban los incrementos en las tarifas del sector.