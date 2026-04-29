Uno por uno, todos los aumentos que se vienen en mayo

El quinto mes del año estará marcado por aumentos de tarifas de colectivos, subte, agua y prepagas médicas, entre otros servicios.

Los incrementos se aplicarán en un contexto en el que la inflación, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), podría ubicarse en el 2,6% para abril, luego del pico de 3,4% en marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Agua en el AMBA





Con el objetivo de contener el aumento generalizado de precios tras el dato de marzo, el Gobierno de Javier Milei estableció un tope máximo del 3% mensual para los incrementos de los servicios de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA).

Lo hizo a través de la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Esta medida representa una leve desaceleración respecto al límite del 4% que estuvo vigente durante el primer cuatrimestre del año y se extenderá, en principio, hasta agosto.

Durante el 2025, la tarifa tuvo una limitación que estableció un tope de actualización del 1% mensual.

De acuerdo con el cuadro tarifario oficial, la factura media mensual sin impuestos en mayo próximo será de $35.325 para el zonal alto, de $32.081 para el medio y de $25.777 para el bajo, en tanto que el promedio general será de $29.967.

Prepagas médicas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus respectivos afiliados que las subas de las cuotas se ubicarán entre un 3% y un 3,9% más arriba en mayo, porcentajes que también se aplicarán a los copagos.

De esta manera, el "piso" del ajuste estará por debajo de la inflación oficial de marzo, debido a que fue del 3,4%.

Colectivos, subte y peajes

El Gobierno porteño anunció una nueva actualización tarifaria que impactará en colectivos, el subte y los peajes, la que será de un 5,4% en línea con el esquema de ajuste que combina el último dato de inflación del INDEC y un adicional del 2%.

De esta manera, en las líneas de colectivo el boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) subirá a $753,74, para el recorrido de 3 a 6 kilómetros estará en $837,52, el de 6 a 12 kilómetros se expenderá a $902,04, para el tramo de 12 a 27 kilómetros será de $966,61.

En lo que respecta al subte, el boleto con SUBE registrada se venderá a $1.490 y, para el usuario sin SUBE registrada, costará $2.369,10.

Los peajes de autopistas para los vehículos livianos de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura costarán $4.319,63 en horas normales y $6.121,62 en horario pico en 25 de Mayo y Perito Moreno, $1.799,66 y $2.544,99 en Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero; y $1.367,98 y $1.727,70 en Alberti.

Los boletos de los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires también registrarán una suba del 5,4%. El mínimo se irá a $918,35, el del recorrido de 3 a 6 kilómetros pasará a $1.023,04 y el del tramo superior a 27 kilómetros se venderá a $1.259,07.

Telefonía

En lo referente a telefonía, la empresa Movistar anticipó que habrá un aumento del 3,5% para los planes móviles con facturas emitidas a partir del 1° de mayo.