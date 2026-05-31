Estos son todos los aumentos que entran en vigencia en junio

El comienzo de junio trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y, a pesar de la baja en abril, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el relevamiento de datos de la jornada.

Alquileres y transporte público

Los inquilinos con contratos regidos por la derogada ley de alquileres deberán afrontar una actualización anual del 78% en el Índice de Contratos de Locación, interrumpiendo la tendencia de desaceleración previa.

En los contratos con ajuste trimestral iniciados o ajustados en marzo, la suba estimada por inflación se ubicará en torno al 8,8%, mientras que los que toman el acumulado de febrero, marzo y abril sufrirán un alza del 9,12%.

En el transporte del AMBA, los colectivos aumentarán entre un 4,6% y 4,8%.

El boleto mínimo con tarjeta SUBE en la provincia de Buenos Aires pasará de $968,57 a $1.015,61, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires subirá de $753,74 a $788,28.

Luego, el 15 de junio habrá un ajuste adicional del 2% en las 104 líneas de jurisdicción nacional. El subte también registrará una suba del 4,6%, elevando la tarifa nominalizada a $1.558,54 y a $2.477,22 para tarjetas sin registrar.

Asimismo, los trenes metropolitanos aplicarán un encarecimiento del 15% a mitad de mes en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes, VTV y combustibles

Los peajes de jurisdicción porteña subirán un 4,6%. Para vehículos livianos, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costarán $4.518,33 en hora no pico y $6.403,21 en hora pico.

La renovación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) también registrará nuevos valores, fijándose en $75.756,89 para autos en CABA y en $96.968 en territorio bonaerense.

En tanto, los combustibles líquidos sufrirán un incremento directo sin aviso previo en los surtidores debido a la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

Educación, salud y servicios del hogar

Los colegios privados con subvención estatal aplicarán subas de entre el 4% y 5% en la provincia y del 5% en la capital del país.

En el sector de la medicina privada, las empresas de prepagas ajustarán sus planes de salud entre un 2,6% y un 2,9% según la compañía y la región.

Finalmente, las tarifas de electricidad, gas natural y agua continuarán sus actualizaciones mensuales. Los usuarios de agua del AMBA afrontarán un incremento del 3% en las facturas de agua y cloacas, manteniéndose vigentes la Tarifa Social y el descuento del 15% para el zonal bajo.