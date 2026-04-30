Departamentos desde $380.000 en un barrio de CABA con edificios clásicos y mucha actividad cultural
Este barrio no oficial de la Ciudad, donde confluyen varias zonas, se destaca por su perfil comercial, su patrimonio arquitectónico, avenidas clave y una oferta de departamentos accesibles para alquilar.
Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires siguen mostrando opciones para distintos bolsillos, incluso en zonas muy buscadas. En uno de los barrios más residenciales, se ofrecen departamentos desde $380.000 en un entorno comercial atractivo y con vida cultural activa.
Se trata de Barrio Norte, una denominación no oficial pero muy instalada entre los vecinos porteños. Abarca principalmente partes de Recoleta y sectores de Retiro y Palermo, lo que le aporta una combinación muy valorada dentro de CABA.
Se distingue por ser una de las zonas más elegantes y exclusivas, con arquitectura de estilo francés, amplias avenidas arboladas y una intensa vida cultural y comercial. Además, cuenta con muy buena conectividad y acceso al transporte público.
A pesar de los aumentos en los alquileres y las dificultades que enfrentan muchos inquilinos por la situación económica, en este barrio todavía aparecen opciones accesibles y funcionales. Son alternativas que permiten independizarse sin que el pago se lleve medio sueldo.
Alquileres desde $380.000 en CABA: zona residencial, con comercios y vida cultural
La primera opción aparece sobre Viamonte al 2000: un monoambiente por $380.000 mensuales, con expensas de $120.000. Está a dos cuadras de la avenida Córdoba y muy cerca de la estación Facultad de Medicina de la línea D de subte, en una zona con mucho movimiento.
El departamento tiene 28 metros cuadrados cubiertos, cocina y baño completo, además de buena luminosidad y agua caliente individual. Según la publicación, la ubicación también suma por la gran cantidad de líneas de colectivo que pasan por la zona.
Otra alternativa se encuentra en San Luis al 2800, en un cuarto piso. Se trata de un monoambiente al frente, con balcón y muy buena entrada de luz, por un alquiler de $390.000 mensuales más $83.000 de expensas.
El departamento es eléctrico, cuenta con kitchenette y baño con espacio de ducha. También es apto comercial. Está a pocos pasos de la estación Córdoba de la línea H de subte, en una zona con buen movimiento y conectividad.
En cuanto a los requisitos, se pide garantía propietaria en CABA o seguro de caución, demostración de ingresos y un máximo de dos personas. El contrato es por dos años, con ajuste cuatrimestral según Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En tercer lugar aparece una opción en Marcelo T. de Alvear al 1600, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Se trata de un departamento en alquiler por $420.000 mensuales, con expensas de $115.000, en una ubicación muy buscada.
Es un primer piso interno, luminoso y con pisos de parquet en muy buen estado. Se entrega recién pintado y cuenta con un living-comedor de aproximadamente 3 por 4,5 metros, placard empotrado, kitchenette con cocina a gas (doble anafe y horno), calefón y baño completo.
La ubicación es uno de sus puntos fuertes: está a una cuadra de la avenida Santa Fe y a dos de Callao y Córdoba, con cercanía a Tribunales. Además, tiene varios medios de transporte cerca, incluida la línea D de subte (estación Callao) a pocas cuadras, y está frente a la plaza Rodríguez Peña, un espacio verde muy valorado en la zona.