Departamentos desde $380.000 en un barrio de CABA con edificios clásicos y mucha actividad cultural

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires siguen mostrando opciones para distintos bolsillos, incluso en zonas muy buscadas. En uno de los barrios más residenciales, se ofrecen departamentos desde $380.000 en un entorno comercial atractivo y con vida cultural activa.

Se trata de Barrio Norte, una denominación no oficial pero muy instalada entre los vecinos porteños. Abarca principalmente partes de Recoleta y sectores de Retiro y Palermo, lo que le aporta una combinación muy valorada dentro de CABA.

Se distingue por ser una de las zonas más elegantes y exclusivas, con arquitectura de estilo francés, amplias avenidas arboladas y una intensa vida cultural y comercial. Además, cuenta con muy buena conectividad y acceso al transporte público.

A pesar de los aumentos en los alquileres y las dificultades que enfrentan muchos inquilinos por la situación económica, en este barrio todavía aparecen opciones accesibles y funcionales. Son alternativas que permiten independizarse sin que el pago se lleve medio sueldo.

Alquileres desde $380.000 en CABA: zona residencial, con comercios y vida cultural





La primera opción aparece sobre Viamonte al 2000: un monoambiente por $380.000 mensuales, con expensas de $120.000. Está a dos cuadras de la avenida Córdoba y muy cerca de la estación Facultad de Medicina de la línea D de subte, en una zona con mucho movimiento.

Departamento en alquiler por $380.000 mensuales más expensas en Barrio Norte.

El departamento tiene 28 metros cuadrados cubiertos, cocina y baño completo, además de buena luminosidad y agua caliente individual. Según la publicación, la ubicación también suma por la gran cantidad de líneas de colectivo que pasan por la zona.

El departamento se encuentra sobre Viamonte y a pocas cuadras de Avenida Córdoba, una zona muy transitada (Google Street View).

Otra alternativa se encuentra en San Luis al 2800, en un cuarto piso. Se trata de un monoambiente al frente, con balcón y muy buena entrada de luz, por un alquiler de $390.000 mensuales más $83.000 de expensas.

El departamento es eléctrico, cuenta con kitchenette y baño con espacio de ducha. También es apto comercial. Está a pocos pasos de la estación Córdoba de la línea H de subte, en una zona con buen movimiento y conectividad.

Departamento eléctrico con excelente vista y entrada de luz durante todo el día, por $390.000 por mes y expensas.

En cuanto a los requisitos, se pide garantía propietaria en CABA o seguro de caución, demostración de ingresos y un máximo de dos personas. El contrato es por dos años, con ajuste cuatrimestral según Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El departamento se ubica en la calle San Luis, dentro de Barrio Norte, y tiene acceso a múltiples avenidas importantes (Google Street View).

En tercer lugar aparece una opción en Marcelo T. de Alvear al 1600, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Se trata de un departamento en alquiler por $420.000 mensuales, con expensas de $115.000, en una ubicación muy buscada.

Es un primer piso interno, luminoso y con pisos de parquet en muy buen estado. Se entrega recién pintado y cuenta con un living-comedor de aproximadamente 3 por 4,5 metros, placard empotrado, kitchenette con cocina a gas (doble anafe y horno), calefón y baño completo.

Monoambiente funcional en alquiler en Barrio Norte por $420.000 mensuales y $115.000 de expensas.

La ubicación es uno de sus puntos fuertes: está a una cuadra de la avenida Santa Fe y a dos de Callao y Córdoba, con cercanía a Tribunales. Además, tiene varios medios de transporte cerca, incluida la línea D de subte (estación Callao) a pocas cuadras, y está frente a la plaza Rodríguez Peña, un espacio verde muy valorado en la zona.

El departamento está ubicado en Marcelo T. de Alvear, a metros de avenidas clave y frente a la plaza Rodríguez Peña (Google Street View).



