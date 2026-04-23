Alquileres desde $300.000 en un barrio residencial muy tranquilo y en pleno crecimiento en CABA

En un contexto en que los alquileres no paran de subir, en la Ciudad de Buenos Aires todavía aparecen opciones "baratas" que permiten vivir sin romper el bolsillo. Es el caso de un barrio residencial con departamentos desde $300.000 mensuales.

Se trata de Villa Urquiza, ubicada en la comuna 12 junto con Coghlan, Saavedra y Villa Pueyrredón. La zona ofrece unidades atractivas y funcionales para vivir con comodidad, y con un punto a favor: las expensas se mantienen en valores accesibles.

Además, muchos lo eligen por su conectividad estratégica, dado que es cabecera de la Línea B del Subte de Buenos Aires, en la estación Juan Manuel de Rosas, lo que facilita un acceso rápido al centro, y también cuenta con la estación Villa Urquiza del Ferrocarril Mitre.

Es un barrio con espacios verdes muy activos, como la Plaza Echeverría, y recientemente se anunció un parque de casi 6.000 m² en predios ferroviarios recuperados. A la vez, mantiene una identidad mixta, con edificios modernos que conviven con casas antiguas.

A continuación, un repaso por las mejores ofertas de la zona, destacadas por su precio, ubicación y espacios.

Alquileres baratos en Villa Urquiza: oportunidades desde $300.000





La primera opción está sobre Avenida de los Incas al 4100. Es un monoambiente espacioso, de 33 metros cuadrados, con un alquiler de $300.000 mensuales y expensas de $250.000.

Departamento en alquiler por $300.000 mensuales más expensas en Villa Urquiza.

La unidad es muy luminosa y divisible, cuenta con cocina y baño completos, balcón cerrado y todos los servicios; además, es totalmente eléctrica, tiene vista a la calle y se ubica a cinco cuadras de la estación De los Incas - Parque Chas de la Línea B del subte.

El monoambiente se encuentra sobre Avenida de los Incas al 4100, en una zona residencial con buena conexión al subte (Google Street View).

Otra alternativa está en Monroe al 5700, a metros de la avenida De los Constituyentes. Es un departamento de un ambiente, con alquiler de $420.000 mensuales y expensas de $90.000.

Monoambiente en alquiler por $420.000 mensuales en una zona de Villa Urquiza con excelente conectividad.

La zona ofrece buena conectividad, ya que está a cinco cuadras de la estación Villa Urquiza del Ferrocarril Mitre y cuenta con varias líneas de colectivo, además de comercios y accesos rápidos.

El departamento tiene una gran ubicación: a metros de la avenida De los Constituyentes y cerca de la estación de tren Urquiza (Google Street View).

La unidad se ubica al contrafrente, con un living amplio que permite dividir el espacio y armar un sector de dormitorio, junto a una cocina separada y un baño completo con buena ventilación.

Finalmente, aparece una tercera opción con un valor más alto que las anteriores: $450.000 mensuales para un monoambiente de 30 metros cuadrados, con expensas de $90.000, ubicado en Bucarelli al 2600.

La unidad es ideal para profesionales o parejas que buscan practicidad sin resignar confort, con un ambiente principal amplio y luminoso.

El monoambiente tiene un alquiler mensual de $450.000, con expensas que rondan los $90.000.

Además, cuenta con cocina independiente que aporta mayor privacidad y orden, baño completo y está ubicada en un entorno residencial con acceso rápido a avenidas principales y una buena oferta gastronómica y comercial cercana.