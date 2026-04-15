Departamentos desde $370.000 en un barrio de CABA con excelente acceso al transporte

En un contexto complicado para conseguir alquileres accesibles, hay un barrio de CABA que combina precio y calidad de vida, con departamentos desde $370.000. La zona se destaca por su gran propuesta cultural, calles arboladas y una conectividad que facilita el día a día.

Se trata de Almagro, reconocido por su marcada tradición tanguera y un perfil bohemio que convive con nuevas propuestas. Su movimiento artístico y cultural lo posiciona como una de las zonas más elegidas por quienes buscan independizarse o cambiar de vivienda.

Ubicado en el centro-oeste porteño, integra la Comuna 5 junto a Boedo. En materia de transporte, cuenta con las líneas A y B de subte y una amplia red de colectivos que circulan por avenidas clave como Avenida Corrientes y Avenida Rivadavia.

La zona ofrece unidades económicas y confortables, con valores que no resultan prohibitivos para quienes buscan alquilar.

Alquileres baratos en Almagro: departamentos desde $370.000





Una de las alternativas más económicas es un monoambiente de 27 metros cuadrados, con un alquiler de $370.000 mensuales y expensas de $76.000. La unidad se ubica sobre la calle Sarmiento, a pocos metros de la estación Carlos Gardel de la línea B de subte.

Monoambiente en alquiler por $370.000 mensuales más expensas en Almagro.

El departamento es de ambiente único divisible, cuenta con cocina tipo kitchenette, baño completo y placard. Tiene piso de parquet y buena entrada de luz, además de una ubicación estratégica cerca de Avenida Corrientes, la estación Medrano y a pocas cuadras de Plaza Almagro.

El departamento está cerca de Avenida Corrientes, la estación Medrano y a pocas cuadras de Plaza Almagro (Google Street View).

Otra alternativa la hallamos en Avenida Rivadavia al 3500, con una superficie mayor: 30 metros cuadrados. El alquiler es de $380.000, más expensas de $70.000. Se trata de un monoambiente lateral, luminoso y cómodo, recientemente pintado.

Cuenta con pisos de parquet, ventanal con persiana, cocina separada con espacio para heladera, alacenas y bajo mesada, además de calefón de tiro balanceado. El baño tiene ducha y ventilación natural.

Monoambiente lateral en alquiler por $380.000 y expensas de $70.000 en Almagro.

La zona ofrece acceso a múltiples líneas de colectivo, subte y una variada oferta comercial. El contrato es por dos años, con ajuste cuatrimestral según IPC, y se solicita demostración de ingresos formales junto con garantía propietaria o seguro de caución.

El alquiler en Almagro se encuentra en Avenida Rivadavia, una de las más concurridas del barrio porteño (Google Street View).

En tercer lugar aparece otra opción sobre Avenida Rivadavia al 3400: un monoambiente con balcón y cocina independiente, con un alquiler de $400.000 mensuales y expensas de $90.000. Ubicado a metros de la estación Loria de la línea A, se encuentra en una zona con gran oferta de transporte y servicios, rodeada de comercios.

Monoambiente con balcón y cocina independiente en alquiler por $400.000 por mes.

La unidad es amplia y funcional, con un ambiente cómodo, pisos de parquet y cerámicos en muy buen estado, y salida directa al balcón, lo que le aporta luminosidad. La cocina es independiente, equipada con muebles bajo mesada, alacena y ventilación natural, un diferencial poco habitual en este tipo de departamentos.